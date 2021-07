Rendsburg

Unten flutet von irgendwoher warmer Streicherklang den Flur. Ein Stockwerk höher klingt aus einem der Übungsräume ein animiertes Jagdhorn. Was niemanden zu stören scheint im Raum gleich nebenan, wo der Bläser immer noch satt und voll zu hören ist - während die Celli mit Matthias Ranft gerade hochkonzentriert an Beethovens 7. Sinfonie feilen.

Nach einem Jahr der Stille endlich wieder Musik

Nach einem Jahr Corona bedingter Pause ist das Festivalorchester des SHMF wieder im Nordkolleg eingezogen. 80 junge Musiker aus 26 Ländern, angereist aus Toronto und Pittsburgh, aus Köln und Alicante. 15 weitere werden in den nächsten Wochen noch eintrudeln. „Es ist so toll, endlich mal wieder Musik zu machen mit Leuten – nach diesem stillen Jahr“, sagt Begonia Chan.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gebürtige Hongkongerin aus Neuseeland hat gerade in Dresden ihren Cello-Master gemacht und freut sich auf die Begegnungen im Nordkolleg. „Im Festivalorchester ist das eine ganz besondere Art des Lernens“, sagt auch Frauke Suys aus Paris, die im vergangenen Jahr schon mit ihrem Kammerensemble beim SHMF zu Gast war. „Man kriegt hier auch schon etwas Berufsalltag mit.“ Schließlich steht am Ende jeder Probenphase der Ernstfall Konzert.

Vorbereitung auf die Proben mit Manfred Honeck

An Tag eins der Orchesterakademie aber stehen erst mal die Sektionsproben auf dem Programm, in denen die Instrumentengruppen fit gemacht werden für das große Ganze. Vorbereitung auf die Probenphase mit Manfred Honeck, dem österreichischen Pultstar, der am 20. Juli übernimmt.

Zur Galerie Probenbesuch beim Festivalorchester im Nordkolleg.

Die Celli stecken gerade in Takt 85 im Pizzicato fest; das schwirrt und rauscht und dauert ein paar Wiederholungen, bis Matthias Ranft zufrieden ist. Detailarbeit, zu der der Cellist viele Bögen in die Luft malt. Dann geht es weiter zum Fortissimo. „Be noisy – seid lärmig“, sagt Ranft, der sonst bei den Bamberger Philharmonikern spielt. Brutal soll es aber auch nicht klingen. Eine widersprüchliche Mischung, in die sich die sieben Musiker langsam eingrooven.

Wie Musik aus Körper und Bewegung entsteht

Im dritten Satz ist dann alles dunkles Raunen, schiebt die Musik voran wie eine Dampflok. „Legt mehr Körpergewicht in die Note“, sagt der Lehrer, hakt ein, verbessert, spielt vor. „Attack“, sagt er schließlich, und da kommt Bewegung in die Sache, baut sich im Zusammenspiel eine neue Energie auf, finden die sieben, von denen sich die meisten am Morgen noch gar nicht kannten, zusammen in einer gemeinsamen Dynamik. Musik, das wird hier sonnenklar, entsteht unmittelbar aus der Bewegung, ist selbst schon Tanz, wie die Bögen über die Saiten gleiten, der Armbewegung der Körper folgt. „Jetzt braucht es wohl einen Physiotherapeuten“, scherzt Ranft und reckt den Daumen.

Keine Selbstverständlichkeit, dass sie hier wieder enger und ohne Maske spielen dürfen. „Das ist ein bisschen wie in der Schule“, sagt Kristina Eckern vom Organisationsteam des Festivalorchesters, „die Instrumentengruppen gelten jeweils als Kohorte.“ Darüber hinaus wird in der ersten Woche noch fast täglich getestet; viele der Musiker sind auch schon geimpft.

Die Blechbläser hatten es besonders schwer

Wenn die Einschränkungen durch die Pandemie noch sichtbar sind, dann wohl am ehesten bei den Blechbläsern. „Normalerweise hätten wir hier eine Tuba, drei Posaunen, vier bis fünf Trompeten und fünf, sechs Hörner“, sagt Falk Maertens, Solotrompeter des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Aber das Blech galt in der Pandemie als besonders gefährliche Instrumentengattung – die Winde, das Kondenswasser, das beim Spielen entsteht. So sind in diesem Jahr gerade mal vier Hornisten dabei, darunter Raul Maia Dignola und Sergi Antorin Lopez, die gerade im Pavillon proben. „Als ihr angefangen habt, habt ihr vollkommen unterschiedlich gespielt“, lobt Maertens, „und jetzt, zehn Minuten später, seid ihr auf einer Wellenlänge.“

Vielleicht geht es vor allem darum im Orchester. „Wir haben ja alle ganz unterschiedliche Stile gelernt“, sagt draußen im Garten Geigerin Cassandra Leshchyshyn, die aus Toronto angereist ist. „Und hier müssen wir in eine Gemeinsamkeit finden. Es ist eine Übung in Anpassung, im Nachempfinden.“