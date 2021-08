Plön

Auf der großen Wiese zwischen Schloss, Prinzenhaus und Marstall könnte man sich aufregen über den problematischen Schepperklang, der aus den Lautsprechertürmen dröhnt und sich bisweilen an hohen Bäumen und Anwesenhäusern in kleinen Echowellen bricht. Das SHMF zahlt hier Tribut an die Open-Air-Notwendigkeiten eines Sommers im zweiten Corona-Krisenjahr. Aber geht das nicht besser heutzutage?

Doch die Jussen-Brüder Lucas und Arthur spielen tatsächlich so gut vierhändig Klavier, wie es der Ruf verheißt, der ihnen als Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon Gesellschaft vorauseilt.

Die jungen Niederländer haben am grausig verstärkten Steinway den entscheidend hinreißenden Virtuosenschwung für Mendelssohns „Andante und Allegro brillant A-Dur op. 92“. Und man hört ja auch mal mit Faszination historische Aufnahmen, die ähnlich arg klingen ... Dies hier ist immerhin noch unwiederbringlich live!

Lucas und Arthur Jussen: Niederländische Pianisten mit Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon

Schuberts „Marie“-Variationen nach Ferdinand Hérold D 908 sind eine lohnende, kernig auf den Punkt gebrachte Rarität. Ravels Suite „Ma mère l‘oye“ leidet stärker unter den klirrend übersteuerten Tönen, denn hier kommt es auf ein sehr fein abgestuftes Farbenspiel an. Aber auch das erahnt man bei den Brüdern mit gutem Timing. Das swingt westlich und perlt fernöstlich. Auswendig und ohne Fehlgriffe erreichen Lucas und Arthur Jussen ein erstaunlich harmonisches Duo-Jonglieren mit Zug und Raffinement.

Im Schubert-Schwerpunkt des SHMF darf ein Werk auf keinen Fall fehlen: die „f-Moll-Fantasie D 940“. Dieser Ikone des vierhändigen Klavierspiels fehlt es bei den Elite-Talenten noch etwas an philosophischer Weite und bittersüßem Geheimnis. Aber wie soll das draußen auch gehen, vom Winde verweht und vom Tonset verklirrt?