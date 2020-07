Altenkrempe

Das wegen der Corona-Pandemie alternativ geplante SHMF-"Eröffnungsfest" 2020 wurde vom NDR auf Gut Hasselburg aufgezeichnet. Es wird am 5. Juli nach 20 Uhr auf 3sat zu sehen und über NDR Kultur zu hören sein und dann zwei Monate in der Mediathek zum Download zur Verfügung stehen. Sabine Meyer spielt mit ihrem Mann Reiner Wehle das f-Moll-Konzertstück von Felix Mendelssohn für Klarinette, Bassetthorn und Orchester.

Frau Meyer, „mit Feuer“, so Mendelssohns Spielanweisung im Konzertstück aus dem Jahr 1832, melden Sie sich nach der Corona-Auszeit an der Seite Ihres Mannes Reiner Wehle zurück im Festival-Zirkus ...

Anzeige

Sabine Meyer: Den Mendelssohn haben wir ausgewählt, weil dieses Stück mich mehr als mein halbes Leben begleitet. Ich habe es häufig in der Originalfassung mit Klarinette, Bassetthorn und Klavier gespielt. Wir durften aber ja jetzt wegen der Bläser nicht die orchestrierte Version von Mendelssohn nehmen. Aber der Bearbeiter für Streicher, Rainer Schottstädt, kannte sich auch gut aus. Geschrieben wurde das für die damaligen Holzbläser-Stars Carl und Heinrich Baermann. Die waren eng befreundet mit Mendelssohn und brauchten für eine Tournee ein kurzes und vor allem wirkungsvolles Stück. Das ist es wirklich geworden: im ersten Satz ein toller Dialog zwischen Klarinette und Bassetthorn, im zweiten Satz kann die Klarinette singen, hat schöne Kantilenen, und der letzte Satz ist Gute-Laune-Musik. Die Soloparts sind absolut gleichberechtigt. Es ist ja unglaublich, was das Bassetthorn da im ersten Satz zu spielen hat. Da kommt man schon beim Zuhören ins Schwitzen. Sehr anspruchsvoll. Ich habe das oft und abwechselnd mit meinem Bruder und meinem Mann gespielt. Wir verstehen uns blind. Das ist wichtig, denn ich bin jemand, der musikalisch sehr spontan Sachen macht, die nicht im Vorfeld abgesprochen sind ...

Weitere KN+ Artikel

Kommt denn für Sie trotz der künstlichen Situation einer Fernsehaufzeichnung so etwas wie Konzertstimmung auf?

Na ja, man hat ja schon einige Schallplattenaufnahmen in seinem Leben gemacht. Und ein bisschen so hat es sich hier auf Gut Hasselburg natürlich auch eher angefühlt. Aber ich hatte vergangene Woche in der Schweiz mit Sol Gabetta und dem jungen Pianisten Seong-Jin Cho tatsächlich das erste Konzert nach drei Monaten mit – wenn auch wenig – Publikum. Und mit den Fernsehkameras und den vielen zuhörenden Beteiligten war es hier dann doch etwas ähnlich zum Glück.

Das Gipfeltreffen der SHMF-Porträtkünstler ist ja schon sehr außergewöhnlich hier, oder?

Eine tolle Idee, dass man sich hier trifft und völlig neu hat überlegen müssen, was wir daraus machen. Ich hatte, wie gesagt, jüngst das Treffen mit Sol und dem Beethovenschen Gassenhauer-Trio. Wir hatten dort so viel Spaß am Musikmachen, dass wir das nach der Absage von Janine Jansen hier spontan wiederholt haben.

Wichtig sind Ihnen ja auch Ihre Studierenden an der Musikhochschule Lübeck. Wie läuft das inzwischen nach dem Corona-Lockdown wieder an?

Unsere Hochschule hat das unglaublich gut gemeistert. Wir haben tagtäglich einen Situationsbericht von unserem Päsidenten Rico Gubler bekommen. Und wir haben immer unterrichtet. Und das war auch wichtig, denn viele Studierende sind in ihrer Heimat hängengeblieben, weil beim Ausbruch gerade Semesterferien waren, in Serbien, in Frankreich, in Spanien ... Die brauchten den persönlichen Kontakt. Wobei der Unterricht digital über Zoom nicht so toll ist, weil man bei anspruchsvollen Stücken in Details gehen möchte und muss, es aber schon beispielsweise in der Dynamik gar nicht genau hören kann. Vor allem ging es um moralische Unterstützung: kein Weg zurück, keine Probespiele, keine Kurse, keine Wettbewerbe. Es gab einige, die gerade jetzt eine Karriere angefangen hätten und schon super Konzertengagements hatten – alles weggebrochen. Für uns ist es auch traurig, wie viel ausgefallen ist. Aber wir können das abfedern. Und ein paar Sachen können vielleicht im kommenden Jahr nachgeholt werden. Aber die Jungen haben noch keine Persepktive und wissen gar nicht mehr, was und warum sie üben sollen. Inzwischen machen wir aber schon wieder Präsenzunterricht in der Hochschule – mit Abstand, Plexiglaswänden, Lüften, Desinfizieren und Einbahnstraßen für die Laufwege ...

Unter den Porträtkünstlern sind Sie als Lübeckerin vielleicht am engsten mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival verbunden. Was macht den Reiz aus?

Zentral sind es schon die Spielorte und das Ambiente, die die Faszination ausmachen. Ich habe ja schon fast überall gespielt und die unterschiedlichsten Orte lieben gelernt – oder auch nicht (lacht) – wenn das Wetter manchmal zu heiß oder zu kalt war, es laut aufs Dach prasselt oder gar reinregnet, kann das manchmal auch weniger lustig sein. Dann ist es kalt und klamm, man ist nervös, ein Finger funktioniert nicht ... Aber trotzdem: Es ist beim SHMF wahnsinnig nett und die Betreuung so wunderbar persönlich.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.

www.shmf.de