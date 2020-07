Kiel

Wie im legendären SHMF-Gründungskonzert am 5. Juli 1985 spielten die beiden Pianisten an zwei Flügeln und begeisterten die Zuhörer mit sensibler vierhändiger Interaktion. Da fielen ein paar technische Defizite nicht so ins Gewicht.

Denkwürdig war das Kurzkonzert mit Werken von Schubert und Brahms jetzt auch deshalb, weil erstmals durch die erst seit gestern greifenden Lockerungen im Stufenplan der Corona-Verordnungen 500 Zuhörer auf die Stufen der Freiluftarena gelassen werden konnten. Das SHMF meldete in seinem „Sommer der Möglichkeiten“ somit ein ausverkauftes, echtes Konzert-Event bei kühlem, aber sonnigen Wetter.

