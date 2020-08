Kiel

Beim kleinen Gartenfest in Dietrichsdorf profitierten von diesem „ Glücksmoment“ auch noch ein paar Verwandte, Freunde sowie über den Gartenzaun noch einige Nachbarn.

Auf dem Weg noch ein Ständchen vorm Servicehaus

Und es war nicht das erste Mal, dass der 47-jährige Mitarbeiterin im Regionalmanagement der KielRegion Losglück im Festivalkontext beschieden war: Zweimal hatte sie bereits Eintrittskarten für das SHMF gewonnen – zuletzt 2019 für Jazz-Star Jamie Collum in der Sparkassen-Arena, erzählt sie in lockerer Runde. Dies war nun ein musikalisches Kontrastprogramm. Nebenbei bescherte es auch noch etlichen Bewohnern des benachbarten AWO-Servicehauses Boksberg eine ganz besondere Überraschung: Auf dem Weg in den Garten machte der entspannte Mandolinist aus Israel dort kurz Station und spielte für die alten Leute im Freien ein wenig bulgarische Folklore. Davor hatte der 41-Jährige über das SHMF bereits einigen Corona-geplagten Mitarbeitern der Marie Christian Heime im Waldhof musikalische Glücksmomente beschert.

Ganz alt, ganz neu und selbst komponiert

Zurück in den Garten: Im nicht nur mit Festival-, sondern auch mit Israel- und Schleswig-Holstein-Fahnen geschmückten Viethschen Idyll zupfte der beliebte Porträtkünstler des Festivaljahres 2017 zur Begeisterung seiner Fans auf der Terrasse und in zwei „Rängen“ fast eine halbe Stunde lang – virtuos und feinsinnig: Johann Sebastian Bach, dann die älteste bekannte Komposition für Mandoline solo (von Philipp Sauli) gefolgt von der neuesten (von Giovanni Sollima). Zu hören gab’s auch Avitals „einzige“ Eigenkomposition "Kedma", die ihm vor zehn Jahren Peter Flasche, der Leiter der Mandolinen-Konzertgesellschaft Wuppertal, abgerungen hatte – in seiner Hartnäckigkeit unbeeindruckt von allen Beteuerungen: „Sorry, I am not a composer!“. Ob das jemand in Wuppertal wirklich spielen konnte? Im Kieler Garten zumindest klang das Stück recht vielschichtig und technisch anspruchsvoll.

Und nebenbei noch einige Anekdoten

Zur begleitenden Plauderei passte denn auch, dass die Tante von Kerstin Vieths Ehemann Oliver als dienstältestes aktives Mitglied eines Mandolinenorchesters (hier in Darmstadt-Eberstadt) schon vom Bundespräsidenten geehrt wurde – Avi Avital ließ sie per Videobotschaft herzlich grüßen. So wunderte man sich nachher schon gar nicht mehr über den nächsten Aha-Effekt: Gastgeberin, von Haus aus Landschaftsplanerin, und Gast standen 2006 in der Konzertreihe „Gartenträume“ des MDR-Musiksommers am Merseburger Schloss schon einmal in direktem Kontakt– sie als Organisatorin, er als Musiker zusammen mit dem David Orlowsky Trio. Da gab’s zu Kuchen und kühlen Getränken einiges zu erzählen – und zu lauschen.

Am Sonntag nachhören in Wulfshagen

Ganz schön aufregend also, dieser Besuch, der mit einem Fotoshooting und – „It’s so wonderful“ – einem Eintrag im Gästebuch endete. So freut sich Kerstin Vieth, dass sie Avi Avital am Sonntag bei seiner „Stippvisite“ in Wulfshagen noch einmal in Ruhe genießen und vielleicht das eine oder andere Stück erneut nachhören kann. Gut, dass in diesem Festivalsommer neben dem herzlichen 1:1-Konzertformat auch wieder mehr möglich ist: 500 Gäste können Avi Avital am Sonntag in Kappeln und dann am Herrenhaus Wulfshagen open-air hören. Avital tut’s gerne, das SHMF, sagt er, ist mit seiner einmaligen Atmosphäre „my favourite festival in the world“.

