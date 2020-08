Hamburg

Als die Elbphilharmonie ihren Großen Saal ein zweites Mal für Testkonzerte unter Corona-Bedingungen drei Tage vor dem offiziellen Auftakt einer vollkommen überarbeiteten Saison freigab, nutzte man das gleich richtig aus – so groß war die Sehnsucht des Harfenisten Xavier de Maistre nach künstlerischer Befreiung, so groß das Bedürfnis des Intendanten Christian Kuhnt, sich bei dreimal rund 600 Freunden, Förderern und Sponsoren des Festivals für Treue und Vertrauen zu bedanken. Es wurden damit die zuschauerstärksten Konzerte des Festivalsommers.

Gefühlte "Leere", grandiose Akustik

Die „Leere“ des imposanten Saales, der seit Januar 2017 mit konstanter Regelmäßigkeit sämtliche 2100 Plätze füllte, mag zunächst gemischte Gefühle hervorgerufen haben. Als sich jedoch das Licht auf die Bühne konzentrierte und die Musik erklang, waren die wie weggewischt: Harfe solo, Harfe mit Kammerorchester, Harfe mit Rezitation – in dieser glasklaren Akustik immer ein Erlebnis. Nach fast halbjähriger Zwangspause wird es die Sehnsucht nach Normalität im Konzertleben nur verstärkt haben.

Anzeige

Reichlich Abstand im Großen Saal

Sicher konnte man sich unstrittig wähnen: Nur jede zweite Reihe wird derzeit besetzt, jeweils zwei Plätze bleiben zwischen nicht zusammengehörigen Zuhörern frei. Reichlich Personal, viel Platz, klare Wege: So kann der offizielle Start mit Alan Gilbert und dem NDR-Elbphilharmonie Orchester am Dienstagabend problemlos gelingen. Das derzeit, man sieht es am Vorverkauf, noch etwas zögerliche Publikum wird schnell Vertrauen schöpfen können.

Weitere KN+ Artikel

Fesselnde Präsenz, geschliffener Klang

Im SHMF hat man an diesem Vertrauen stetig gearbeitet. Die geladenen Gäste werden, etwa beim einstündigen Konzert am frühen Abend, belohnt durch bestens aufgelegte Musiker. Neben dem Solisten waren das Streicher der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (Konzertmeisterin: Sarah Christian), die mit fesselnder Präsenz und geschliffenem Klang Francois-Adrien Boieldieus Harfenkonzert und Tschaikowskys „ Souvenir de Florence“ hellwach begleiteten und bewegend gestalteten – bis in feinste Nuancen farbenreich zupackende Interpretationen. Xavier de Maistre ließ sein goldenes Instrument wie entfesselt, und dennoch in faszinierender dynamischer Differenzierung, glänzen und perlen. Bei der engen Taktung gab’s für Zugaben keine Zeit: Also Gesichtsmasken auf und geordneter Abgang auf und rund um die Bühne. Glückliche Gesichter ließen sich nur erahnen.

Und draußen Sternstunden

zwischen rau und lau

Draußen vor der Tür bot die die Elbphilharmonie an diesem Abend erneut ein musikalisches Kontrastprogramm: Im Februar 2020, da war die Welt (gefühlt) noch in Ordnung, spielte Wynton Marsalis mit dem Jazz at Lincoln Center Orchestra in der Elbphilharmonie vor vollem Haus. Jetzt geht das nur davor – im Konzertkino, das auf dem Platz der Deutschen Einheit an dem einen oder anderen Abend seit Mitte August zwischen Wohlgefühl in lauer Abendstimmung und Frösteln in rauem Starkwind wehmütige wie wohlklingende Erinnerungen weckt. Und wenn es drinnen im Großen Saal am Dienstag endlich wieder losgeht, ist das am letzten Konzertkinoabend draußen auf der LED-Leinwand sogar live mitzuerleben.

Hafenskyline statt weißer Wand

Bis dahin umfasste die Reihe von den Einstürzenden Neubauten über Verdis Requiem bis zu Strauß’ „Fledermaus“ große Konzertmomente aus gut gut drei Jahren Elbphilharmonie. Deren Großer Saal bietet bekanntlich nicht nur eine bestechende Akustik, sondern auch eine grandiose Optik. Doch die Kulisse zu Füßen des ganz besonderen Hamburger Leuchtturms ist auch nicht zu verachten. So ein Konzert zum Sonnenuntergang vor der Hafenskyline zu erleben, auf einer privaten kunstbegrünten Insel, im Strandkorb oder Liegestuhl, mit Kaffee, Cocktail oder Picknickkorb, ist einer jener alternativen Kunstgenüsse, die man in diesem Sommer noch ein wenig mehr zu schätzen weiß als zu normalen Zeiten.

Mehr Kultur aus der Region hier