SHMF: Hélène Grimaud sagt für Juli ab – Jan Lisiecki springt in Emkendorf ein

Emkendorf/Lübeck

Die Absage war nicht abzuwenden: Intendant Christian Kuhnt bedauerte gestern: „Hélène und ich haben Samstagnacht telefoniert und bis zuletzt mit dieser Entscheidung gerungen. Wir hatten beide die Hoffnung, dass sich dieser schwierige Schritt vermeiden lässt, mussten aber einsehen, dass die Chancen für ihr zeitnahes Kommen zu gering sind. Jetzt setzen wir ganz auf ihre Festivalkonzerte im August.“

SHMF setzt noch auf zwei Termine mit Hélène Grimaud im August

An den beiden Abenden mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter Paavo Järvi am 19. August in der Holstenhalle Neumünster und 20. August in der Elbphilharmonie Hamburg wird also weiterhin festgehalten. Hélène Grimaud will dann Schumanns Klavierkonzert spielen. Damit sind die SHMF-Auftritte der in Kalifornien lebenden Pianistin von einst geplanten zwölf auf nunmehr zwei geschrumpft. Die beim Musik Festival intensiv engagierten Porträtkünstler werden langfristig festgelegt – im Gegensatz zu vielen anderen Musikerinnen und Musikern, die in diesem Jahr vornehmlich aus Deutschland und den Nachbarländern engagiert wurden, um die Anreise in Zeiten der Pandemie sicherzustellen, wie Intendant Christian Kuhnt betont.

Jan Lisiecki springt in Emkendorf und Norderstedt ein

Während im Juli nun sieben Konzerte der Porträtkünstlerin gestrichen werden müssen, sind die Termine mit der Camerata Salzburg am Dienstag, 13. Juli, in Norderstedt (17 und 20 Uhr) und am Mittwoch, 14. Juli, in Emkendorf (19 Uhr, Philharmonie im Park) nicht abgesagt.

Wie hier beim Eröffnungskonzert des SHMF 2021 in Lübeck springt Jan Lisiecki in Norderstedt und Emkendorf erneut für die verhinderte Porträtkünstlerin ein. Quelle: Felix König

Hier springt erneut der 26-jährige Pianist Jan Lisiecki ein, der bei den Lübecker Eröffnungskonzerten begeistert gefeiert wurde. Der Leonard-Bernstein-Preisträger des Jahres 2013 wird auch Mozarts Klavierkonzert KV 466 spielen. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, ein Umtausch ist nicht vorgesehen.

Diese Konzerte im Juli sind abgesagt

Die Solo-Konzerte von Hélène Grimaud, die für den 18. Juli in Flensburg (K 48A, K 48), für den 19. und 20. Juli in Lübeck (K 53A, K 53), für den 23. Juli in Rendsburg (K 61), für den 24. Juli in Hamburg (K 65) und für den 28. Juli, hier gemeinsam mit dem Cellisten Jan Vogler, in Kiel (K 76) geplant waren, müssen ersatzlos gestrichen werden. Zwei der Konzerte waren erst Ende Juni zusätzlich anberaumt worden, nachdem die Pianistin ihre Eröffnungsauftritte absagen musste. Die Tickets werden vom SHMF zurückerstattet. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.shmf.de/de/rueckerstattung-2021. Für Rückfragen steht die Kartenzentrale auch telefonisch unter 0431 / 23 70 70 bereit.

Hélène Grimaud: „Ich bin sehr traurig...“

Die SHMF-Porträtkünstlerin zeigt sich betroffen über die Absagen ihrer Festivalkonzerte und wandte sich direkt an das Publikum: „Ich bin sehr traurig, diesen Monat nicht mit Ihnen allen in meinem geliebten Deutschland und der magischen Region Schleswig-Holstein zu sein. Leider warte ich aufgrund von Verzögerungen, die mit dem administrativen Rückstau durch die Covid-19-Krise zusammenhängen, immer noch auf die notwendigen Unterlagen der United States Citizenship and Immigration Services, die mir erlauben, außerhalb der Vereinigten Staaten zu reisen. Ich freue mich aber sehr darauf, Sie alle im August zu sehen und für Sie zu spielen.“