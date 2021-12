Lübeck

Das Schleswig-Holstein Musik Festival sammelt weiter Pluspunkte bei der überfälligen Berücksichtigung von Frauen und „People of Color“ in der Welt der klassischen Kunstmusik. Nach dem Bernstein-Award für Isata Kanneh-Mason 2021 ist es im kommenden Jahr Hannah Kendall, deren künstlerische Leistung hervorgehoben wird. Die britische Komponistin erhält den mit 20.000 Euro dotierten Hindemith-Preis 2022.

Hannah Kendall lebt zurzeit in New York und promoviert dort im Fach Komposition an der Columbia University. Bereits als Siebenjährige hörte sie Barockmusik, spielte Geige und Klavier. Eigene Kompositionen kamen ihr aber lange nicht in den Sinn – schließlich waren der Britin mit südamerikanisch-karibischen Wurzeln nach eigener Aussage keine „black composers“ als Vorbilder bekannt.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihren Zwanzigern fiel dennoch die Entscheidung für das Kompositionsstudium. Seither konnte sich Hannah Kendall insbesondere in ihrer Heimat Großbritannien mit ihren Arbeiten einen Namen machen. So wurde ihr Orchesterstück „The Spark Catchers“ 2017 in der Royal Albert Hall uraufgeführt. Sie komponierte für das Royal Oper House die Kammeroper „The Knife of Dawn“, Chorwerke und das Tanzstück „Labyrinthine“. In Deutschland ist die 37-jährige Kendall unter anderem bei den 70. Berliner Festspielen und den 100. Donaueschinger Musiktagen mit ihren Werken präsent.

Die 33. Hindemith-Preisträgerin überzeugte die Jury mit ihrem breiten kompositorischen Spektrum und einem expressiven Stil, heißt es aus der Lübecker SHMF-Intendanz. Kendall zeigte sich überwältigt von der Ehrung: „Dass meine Musik auf diese Weise gesehen und ausgezeichnet wird, bedeutet mir alles. Das Preisgeld möchte ich nutzen, um meine Kompositionspraxis weiter voranzutreiben – in weitere neue, hochspannende Richtungen!“

Verleihung des Hindemith-Preis 2022 am Montag 22. August 2022 um 19.30 Uhr in der ACO Wagenremise auf dem Nordart-Gelände der Carlshütte Rendsburg-Büdelsdorf.