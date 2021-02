Lübeck

Die Pandemie scheint den Elan beim SHMF nicht gebremst zu haben...

Christian Kuhnt: Überhaupt nicht! Durch die Erfahrungen auch aus dem letzten Jahr sind wir hochmotiviert und gehen mit Lust an die Sache heran.

Bei den großen Namen, eigentlich auch bei Menge und Vielfalt des Angebotes mag man zunächst denken, es ist ein Festivalsommer wieder jeder andere...

Es soll ja nicht ein Sommer der Möglichkeiten, Teil 2, sein. Nein, es ist ein voll gültiges Schleswig-Holstein Musik Festival unter besonderen Bedingungen: Wir haben die Pandemie ja noch nicht überwunden und müssen deshalb mit Einschränkungen arbeiten.

Es gibt auch wieder viele internationale Gäste – was, wenn Corona ihre Einreise verhindert?

Wir haben schon darauf geachtet, dass die internationalen Gäste entweder auch einen Lebensmittelpunkt in Europa haben oder, wie Hélène Grimaud, die bei Los Angeles lebt, entsprechend früh anreisen werden, um mögliche Quarantänebestimmungen zu erfüllen.

Wie sind im Corona-Kontext die Risiken beim international zusammengesetzten Festivalorchester?

Ganz wichtig ist, dass wir erst mal den Musikerinnen und Musikern ein positives Signal senden konnten, nachdem sie ja schon für das letzten Jahr ausgewählt waren. Das ein echter Lichtblick für die jungen Menschen, die die ja besonders betroffen sind. Aber natürlich müssen wir auch darauf vorbereitet sein, dass Anreisen aus China etwa oder den USA schwer bis unmöglich sein werden. Dementsprechend ist das Orchester etwas reduziert, von sonst rund 120 auf nun etwa 100. Und wir sind darauf eingestellt, dass man innerhalb von Europa eventuell noch kurzfristig Ersatz finden muss. Das haben wir auch mit Ehemaligen geregelt – die Rückmeldung war überwältigend. So haben wir in Europa einen großen Pool an Möglichkeiten.

Was also ist 2021 grundlegend anders als sonst beim SHMF?

Fundamental anders ist, dass wir zwei Drittel unserer Konzerte unter freiem Himmel stattfinden lassen. Wir können die Orte diesmal nicht so nutzen, wie wir das über 30 Jahre gewohnt waren. Da mussten wir auch schmerzliche Entscheidungen treffen in Bezug auf einige Spielstätten, die traditionell zum Festival gehören: die Kirchen, viele Reithallen, Kuhställe, Scheunen sind Corona zum Opfer gefallen. Abstand, Lüftung, Eingangssituation waren für uns entscheidende Kriterien.

Und dann haben wir einen dritten Schwerpunkt, den man gar nicht so ganz schnell erkennt, hineingeheimnisst. Nämlich Österreich. Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Musik von Schubert – und weil sich eben nicht jedes Werk von ihm unter freiem Himmel eignet, ist ein Wolfgang Ambros mit dabei, ein Rainhard Fendrich. Auch Mnozil Brass und Federspiel – viele Gruppen aus Österreich, die für eine junge Generation stehen und selbstverständlich klassische und sogenannte U-Musik miteinander verbinden. Das ergab viele, schöne, erfrischende Themen, die sonst nicht ins Programm gekommen wären, weil wir nicht so viele Open-Air-Spielstätten gehabt hätten. Wir springen also über die Grenzen der Genres noch ein bisschen munterer hinweg, als wir das sonst getan haben.

Bei Schubert, das denkt man zuerst ans Lied. Lieder open air klingt schwierig. Aber Sie stellen das Liedschaffen ja gar nicht unbedingt in den Fokus, sondern blicken auf sein Gesamtwerk.

Gerhaher, Appl, Prégardien – mit großen Sängernamen müssen wir uns nicht verstecken. Wir hätten unter normalen Bedingungen solche Konzerte eher in Kirchen veranstaltet... Aber uns ist in der Komponisten-Retrospektive auch der Sinfoniker Schubert auch jenseits der „Unvollendeten“ wichtig, der Kammermusiker jenseits des „Forellenquintetts“. Das Besondere ist der Umgang mit Schubert aus verschiedenen Perspektiven. Ein Konstantin Wecker ist nicht zufällig im Programm. Er ist ein Liedermacher, genau wie Franz Schubert im 19. Jahrhundert. Das gleiche gilt für Ambros und Fendrich. Es wäre also ein völlig falscher Eindruck, wenn man aus dieser Mischung eine coronabedingte Beliebigkeit folgern würde, denn das Gegenteil ist der Fall. Wir sind weit davon entfernt, ein Notprogramm zu veranstalten – wir gehen auf die Notsituation ein, aber kompromisslos! Die Liste der Namen spricht da ja auch für sich.

Ein klassische Spielstätte, das Kieler Schloss, wird vor der Sanierung mit zehn Konzerten im Sommer noch mal ordentlich beansprucht...

Na klar, das nutzen wir noch mal richtig aus. Ich habe meine Liebe zum Kieler Schloss nie verhehlt, ich freue mich auf die Sanierung und jetzt geben wir dort eine richtige Abschiedsparty, um so bald wie möglich zurückkehren zu können.

Mit welchen Kapazitäten planen Sie jetzt angesichts der ungewissen Corona-Lage, wie funktioniert das im Vorverkauf ?

Wir gehen im Moment von großen Einschränkungen aus und orientieren uns zunächst vorsichtig an den Maximalwerten des vergangenen Sommers. Natürlich hatten wir die Hoffnung, dass wir mit den Impfungen weiter sind, aber an unserem Optimismus hat das nichts verändert. Mein Ziel ist, zu dem zu kommen, was bei den Salzburger Festspielen 2020 so gut funktioniert hat, nämlich das Schachbrett-Prinzip – von mir aus auch mit Maske. Die Besucherzahl wäre dann abhängig von der Größe der Säle, auch der Zuwegung. Wir gehen jetzt erst mal mit relativ geringen Kapazitäten an den Start und werden die nächsten Wochen und Monate nutzen, gemeinsam mit der Politik auch Wege zu weiteren Öffnungen zu finden. Wir sind gut vorbereitet, die Kapazitäten auszuweiten. Wer also jetzt nach drei Wochen merkt, dass Konzerte schon ausverkauft sind, der sollte unbedingt dranbleiben und sich übers Netz weiter informieren, denn die Dinge werden sich verändern. Wir müssen flexibel bleiben, dürfen nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, wenn die Dinge anders kommen, als wir gedacht haben. Auch wenn sich die Einreisebestimmungen verschärfen, werden wir kämpfen wir die Löwen, um die Künstlerinnen und Künstler auf unseren Bühnen zu präsentieren.

Welche Künstler machen sie in diesem Jahr besonders stolz?

Das kann ich nicht sagen. Aber ich freue mich darüber, dass für ganz viele Künstlerinnen und Künstler der Sommer in Schleswig-Holstein mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Das gilt praktisch für alle Porträtkünstlerinnen und Porträtkünstler der letzten Jahre. Da ist der familiäre Gedanke Wirklichkeit geworden. Und da geht es den Künstlerinnen und Künstlern wie dem Intendanten: Das Festival lässt einen nicht wieder los.