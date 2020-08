Lübeck

Es habe sich gelohnt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen: Kuhnt sprach von einem „Zustand ungläubigen Staunens, wie viel wir auf die Beine gestellt haben“. Mitunter, sagt der Intendant etwa mit Blick auf den mit 19 Stationen durchs Land tuckernden Musikfest-Trecker, „haben wir einfach gemacht – wir konnten gar nicht so intensiv nachdenken“.

Selten sei seinem Team mehr Kreativität und Flexibilität abverlangt worden – unter den widrigen Umständen der Pandemie habe man „so viel gelernt für die Zukunft“. Eine Zukunft, in der das Thema Corona sicherlich nicht von heute auf morgen abgehakt sein wird. Dennoch „bin ich unglaublich dankbar und blicke der Saison 2021 optimistisch entgegen“.

Nach der Absage doch noch rund 100 Aktionen

Grund für diesen Optimismus waren rund 100 Aktionen, die nach der coronabedingten Absage des ursprünglich mit 200 Konzerten geplanten SHMF seit Mitte April binnen weniger Wochen entstanden und später flexibel den jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst wurden. Zahlreiche Musiker, fast alle Porträtkünstler seiner bisherigen Intendanz, hätten sich „als Teil der Familie“ erwiesen, spontan solidarisch gezeigt und waren damit auch unter den neuen Vorzeichen erlebbar.

Für neue mobile Formate stand neben dem Trecker auch Martin Grubinger mit seinen 14 umjubelten Konzerten von zwei Lkw-Ladeflächen.

SHMF 2020: 42 neue Spielstätten entdeckt

Einzelne „Glücksmomente“ in privaten Wohnzimmern kontrastierten mit bestens nachgefragten Open-Air-Konzerten, auch an 42 neuen, reizvollen Spielstätten, um „ganz pragmatisch doch noch die Musik zu den Menschen zu bringen“.

All diese Erfahrungen ließen sich auch für die Zukunft nutzen. So waren Open-Air-Konzerte in diesem Sommer die einzige Chance, zumindest 500 Zuhörer auf einmal anzusprechen. Auf diese Perspektive hatte man zum Stichtag 10. August auch indoor gehofft – das Infektionsgeschehen ließ das nicht zu.

Also machte man kurzfristig aus einem zwei Konzerte, wie jetzt in den Holstenhallen von jeweils 250 Zuhörern zu erleben – dort, wo sonst 3500 dabei sein können.

„Das SHMF hilft“ 401 Musikern Wenn Christian Kuhnt sich freut, „alle haben die Ausnahmesituation verstanden“, bezieht sich das auch auf diese Zahl: Mit rund 750.000 Euro trug der Spendenfonds „Das SHMF hilft“ maßgeblich dazu bei, insgesamt 401 größtenteils freischaffenden Musikern im „Sommer der Möglichkeiten“ nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern eine Perspektive durch Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Die Summe setzt sich aus dem Verzicht auf Rückerstattung bereits gekaufter Konzerttickets und weiteren Spenden zusammen – eindrucksvolle Solidarität.

21.000 Besucher bei 74 Livekonzerten

Insgesamt zählte das SHMF am Freitag 74 Livekonzerte mit rund 21.000 Besuchern an 63 Spielstätten auf – und einer Auslastung von 96 Prozent. Dazu kamen 26 Musik-Filme sowie Podcasts, die in der SHMF-Mediathek noch nachwirken sollen. Natürlich ist bitter, dass der Anteil der Kartenerlöse am 4,8 Millionen Euro-Gesamtetat bei gerade mal 4 Prozent lag – normal werden 60 Prozent kalkuliert, hätte der Etat 2020 bei rund 12,3 Millionen Euro gelegen.

Doch Christian Kuhnt freut sich über die uneingeschränkte Landes-Förderung, zudem seien 70 Prozent der üblichen Sponsoreneinnahmen weiter geflossen. Ein sich abzeichnendes sechsstelliges Defizit lasse sich aus Rücklagen ausgleichen.

Was nimmt man an Erkenntnissen mit aus dieser Ausnahme-Saison? Kuhnt betont, dass dieser Sommer vom Anspruch her „kein künstlerischer Kompromiss“ gewesen sei, kein Corona-Notprogramm – „wir sind halt nur auf viele Formate vorher nicht gekommen“.

Nun gelte es, verlässlich und mit Augenmaß zu planen, sodass man „nicht noch mal alles über den Haufen werfen muss“. Der Intendant schließt mit Blick auf Publikums-Obergrenzen aber aus, „dass wir unter das zurückfallen, wo wir heute sind“. Zumal sich im Sommer gezeigt habe, dass vom Festival keine Gefahr ausgehe: „Traut uns mehr zu – es geht“, appelliert Kuhnt auch für die gesamte Branche an die verordnende Politik.

"2021 wird sehr viel mehr möglich sein"

Jenseits aller Kaffeesatzleserei rund um die Pandemie „wird 2021 auf alle Fälle sehr viel mehr möglich sein“. Trotzdem – wie sonst üblich zum Festivalabschluss den Schwerpunktkomponisten der kommenden Saison zu benennen, hält der Intendant angesichts der Unwägbarkeiten für verfrüht.

Auch beim Porträtkünstler scheint ihm derzeit allein mit Blick auf die derzeitigen Reisebeschränkungen „offen, ob das so funktioniert“. Im Februar soll das Programm der Möglichkeiten der Sommers 2021, wie umfangreich auch immer, präsentiert werden.

