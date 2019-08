Kiel/Lübeck

193.000 Karten wurden im achtwöchigen Schleswig-Holstein Musik Festival 2019 für 223 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande, zwei Kinderkulturfeste und ein Kindermusikfest verkauft. Das entspricht bei einem Gesamtkartenangebot von 212.000 Karten einer Auslastung von stolzen 91 Prozent.

Dieser Wert entspricht dem des Vorjahres – allerdings waren es damals 202 Konzerte mit rund 190.000 verfügbaren Karten. Die Auslastung lag in den vergangenen zehn Jahren stets über 83 Prozent, die Zahl der Konzerte jedoch variierte zwischen 118 (im Jahr 2013) und heute 223. Die Zahl der Spielstätten und -orte weitete sich binnen zehn Jahren von 80 bzw. 49 auf heute 117 verschiedene Spielstätten an 68 Orten des Landes aus.

Am letzten Wochenende diese Saison hat der Festivalchor mit Laiensängern aus Schleswig-Holstein am Sonnabend mit Bachs „Matthäus-Passion“ seinen größten Auftritt in Lübeck. Am Sonntag dann wird vor dem Abschlusskonzert in Kiel der Schwerpunktkomponist 2020 offiziell verkündet. Vieles spricht für den Dänen Carl Nielsen (1865-1931), dessen Œvre weit überschaubarer ist als das von Bach – was nicht bedeuten muss, das es im SHMF 2020 weniger Konzerte geben wird.

SHMF-Intendant Kuhnt im Gespräch: „Wir müssen immer wieder Brücken bauen“

Jenseits der guten Zahlen - was ist ihr Fazit der 34. Festivalsaison?

Christian Kuhnt: Zwischen dem Künstlerporträt, unserem Bach-Schwerpunkt und frischen musikalischen Ideen ist ein überzeugendes Spannungsfeld entstanden. Unser Publikum ist auch herausfordernden Programmen mit Aufgeschlossenheit und Begeisterung begegnet. Wir haben bei hochkomplexen Programmpunkten gemerkt, dass wir auch immer wieder Brücken bauen müssen. Dass wir erklären müssen, was die Besonderheiten sind und unser Publikum nicht allein lassen. Und das haben wir meistens gut hinbekommen.

Nun könnte man in Bezug auf Vermittlungsarbeit sicher noch mehr machen, wie bei anderen Festivals der Fall...

Das SHMF versteht sich ja nach wie vor als ein ganz großes Musikvermittlungsprojekt. Viele Künstler sind in diesem Sommer von sich aus erklärend auf das Publikum zugegangen, wie etwa Daniel Hope oder Nils Mönkemeyer. Aber das muss auch gar nicht immer sein. Oft findet schon Musikvermittlung durch den besonderen Ort, durch spannende Bezüge, die Intensität eines Konzertes statt. Musikvermittlung denken wir immer auch mit – und sind dafür immer auch schon im Vorfeld an den verschiedenen Spielorten unterwegs.

Überraschungen von Jamie Cullum bis Simon Rattle

Was waren ihre größten Überraschungen dieser Saison?

Es fällt mir schwer, da einzelne Projekte herauszunehmen. Aber mich hat schon fasziniert, wie Jamie Cullum fernab jeder Routine in Kiel in kürzester Zeit seine Energie auf das begeisterte Publikum übertragen hat. Mich hat auch überrascht, wie sich die Holstenhalle in Neumünster als unglaublich geeignet für das London Symphony Orchestra unter Simon Rattle mit Janine Jansen als Solistin erwiesen hat. Die Akustik ist vielfach auch von den Künstlern gelobt worden, ebenso die Atmosphäre, die hier durch 3500 konzentrierte Zuhörer geprägt war. Auf der anderen Seite hat uns überrascht, dass Julia Lezhneva, ein echter Star der Gesangsszene, nicht so gut verkauft war, wie wir fest erwartet hatten. Aber die 70 Prozent, die in Kiel dabei waren, die waren dann auch ganz aus dem Häuschen. Die Erfahrung wird uns Ansporn sein, bei solchen nicht so populären Stars im Vorfeld die Brücke besser zu bauen, mehr auf die Besonderheit des Abends hinzuweisen, zu informieren, Neugier zu wecken.

223 Konzerte in 56 Tagen - das macht im Schnitt vier am Tag, es waren auch schon mal sieben parallel. Ist das in diesem Zeitkorsett nicht langsam zuviel des Guten - für Sie, für das Publikum?

Es ist ohne Zweifel viel, aber es gibt keine Indizien dafür, dass es dem Publikum zu viel ist. Sicher war der Bach-Schwerpunkt dieses Jahres ein besonders weites Feld, wo wir einerseits die Facetten historischer Aufführungspraxis zu ihrem Recht haben kommen lassen und uns gleichzeitig intensiv mit der Frage beschäftigt haben, wie hat Bach die Nachwelt beeinflusst hat. Das ist ein gewaltiges Spektrum. Wir versuchen dabei aber sehr gewissenhaft, Parallelangebote im Nahbereich, etwa in Kiel und Bordesholm, zu vermeiden. Nein, dass es zu viele Konzerte gewesen sein sollten, sehe ich nicht. Auch wenn ich in diesem Summer wohl an die 15000 Kilometer in meinem Elektroauto zurückgelegt habe – und in den vergangenen acht Wochen ganze zwei konzertfreie Abende hatte ... die ich am Schreibtisch festgebunden war.

Wachstum nicht als Selbstzweck

Wann ist denn nun die Obergrenze erreicht? Stößt nicht auch die Organisation an Grenzen?

Ich sehe da keine Zwangsläufigkeit. Das ist den jeweiligen Schwerpunkten geschuldet, abhängig auch davon, ob wir wieder neue Spielstätten entdecken. Das machen wir jeweils maßvoll. Es ist ein organisches Wachstum. Bei uns ist Wachstum kein Selbstzweck, immer abhängig von dem programmatischen Profil. Wir sind ja kein Wirtschaftsunternehmen, wir reden lieber über den künstlerischen Ertrag. Wir scheuen uns nicht, über Zahlen zu sprechen, aber ich lasse das Festival so ungern auf Zahlen reduzieren. Ich würde lieber jeden einzelnen in unserem Publikum beglückwünschen und ihm danken für die Aufgeschlossenheit und Neugierde, sich eben auf so viele, auch herausfordernde Projekte einzulassen.

Mit dem Dänen Carl Nielsen als Schwerpunktkomponist im 35. Festivaljahr dürfte es womöglich überschaubarer werden...

Nun, wir verkünden den Schwerpunktkomponisten 2020 am 1. September 2019 und das Programm im Februar 2020.

Einerseits der Schwerpunktkomponist, der für ein uferloses Angebot stand – dem gegenüber die hochkarätige Porträtkünstlerin Janine Jansen mit weniger Auftritten, als man es von manch vorherigem Porträtkünstlern gewohnt war.

Sie hat, wie seinerzeit auch Andras Schiff, zehn Konzerte gegeben. Wir geben unseren Porträtkünstlern ja absolute Freiheit, wie sie mit ihren Ideen umgehen. Für so besondere, einzigartige Perlen, wie das Zusammenspiel mit ihrem Vater Jan und ihrem Ehemann oder auch die Meisterschüler-Meister-Konzerte, wollte Janine Jansen einfach ausgiebig proben. Zehn Konzerte in acht Wochen – sie hat sich auf den Norden unglaublich eingelassen, hat hier gewohnt und geprobt, und das fanden wir nicht weniger ergiebig als in den letzten Jahren. Jeder Künstler geht mit seiner Zeit beim SHMF anders um, und das ist ja das Schöne an diesen Solistenporträts, das wir auch über den Charakter sehr viel erfahren. Hier haben wir eine Künstlerin, die in der Probenphase auch eine große Befriedigung empfunden und sich darüber gefreut hat, wie Projekte sich entwickeln.

Das Luustern gehört mittlerweile zum Kern des Festivals

Auch in diesem Jahr kam die Frage auf, ob nicht doch gar zu viel geluustert wurde: In Kiel Jamie Cullum, drei Tage darauf zum zweiten Mal beim SHMF Roger Hodgson...

Der Bereich Luustern gehört neben Schwerpunktkomponist und Porträtkünstler für uns zum Kern des Festivals, wir wollen ausdrücklich die Breite des musikalischen Angebotes, wenn sie denn von ihrem qualitativen Anspruch her zum Gesamtprogramm passt. Wir lassen jenseits der klassischen Kategorien herausragende Künstlerpersönlichkeiten an ungewöhnlichen Orten auftreten. Jamie Cullum das erste Mal in Schleswig-Holstein, das ist eine Auszeichnung für uns und für den Künstler. Das war doch ein echter Höhepunkt, mit seiner Schleswig-Holstein-Dankeshymnne ganz am Schluss. Ähnliches gilt für Roger Hodgson, der sich schon beim ersten Mal in Neumünster so wohl gefühlt hat. Luustern ist unsere Spielwiese, seit wir Elton John in der Sparkassen Arena hatten. Da muss man sich doch 2019 nicht mehr die Augen reiben. Wir wollen nicht zwischen U und E kategorisieren, wir wollen Grenzen überschreiten und mit großartigen Künstlern ganz bewusst die Zahl der vermeintlich nicht klassischen Konzerte erhöhen, dafür stehe ich seit 2014 – aber nicht auf Kosten des klassischen Anteils. Weshalb wir bereits in meinem ersten Intendantenjahr, die Zahl der Konzerte deutlich auf 150 erhöht haben.

Der sanierungsbedürftige Konzertsaal im Schloss wurde in dieser Saison auffallend viel vom SHMF beansprucht...

Ja, das stimmt. Das hat auch was mit den Projekten zu tun, die wir zum Teil auch zweimal gespielt haben. Der Konzertsaal hat sich dabei erstmals auch mit seiner Theaterbühne wirklich bewährt. Auch diese Flexibilität spricht für die Qualität dieses Saales.

Sparkassen-Arena: Für unverstärkte Klassikkonzerte "entwicklungsbedürfig"

Und die Sparkassen-Arena wurde womöglich ein wenig mehr auf Festivaltauglichkeit ausgetestet?

Es gab sechs Termine in der Sparkassen Arena. Das muss nicht immer so sein. Auch das hängt von den Projekten ab. Wir kennen diesen Ort ja nichtklassisch wie klassisch bespielt. Es ist ganz klar, dass man deutlich investieren müsste, wenn man die Sparkassen-Arena später mal als eine Art Ausweichspielstätte für das Kieler Schloss begreifen wollte. Sicherlich weniger als für das Errichten einer neuen alternativen Spielstätte – aber für unverstärkte Klassikkonzerte ist sie so, wie sie jetzt ist, sagen wir mal: entwicklungsbedürftig. Das fängt schon beim Lüftungssystem und den lauten Türen an. Aber das ist lösbar.

Sehen Sie in der Sparkassen-Arena eine ernsthafte Perspektive für die Phase der Konzertsaal-Sanierung?

In Ermangelung vieler anderer Möglichkeiten in Kiel ist die Sparkassen Arena sicher ein heißer Kandidat dafür, dass man sie als Ausweichspielstätte ernst nimmt und prüft. Hier, mitten in der Stadt, haben früher in der Ostseehalle auch Furtwängler und Karajan dirigiert. Aber wir wollen natürlich im Gleichklang mit dem Theater und dem NDR versuchen, eine Lösung zu finden, die allen Bedürfnissen entspricht. Erstmal bin ich in Sorge, ob der Zeitplan eingehalten werden kann, die komplexe Sanierung wirklich nach dem Festivalsommer 2021 auch starten und so schnell in zwei Jahren bewältigt werden kann.

2019 waren weitere zehn neue Spielstätten dabei. Sie weiter offen für neue Spielorte/-stätten?

Mit Sicherheit wird es 2020 auch neue Spielstätten geben. Das ist so spannend, eine so reizvolle Facette meines Jobs, immer wieder was Neues zu entdecken. Und die Suche hört nie auf.

