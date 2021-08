Altenhof

Der King of Klezmer in Bestlaune als Weltumarmer, beschwörender Versöhner, jiddisch Witzelnder und natürlich magischer Erzmusikant: Ohne Regen, trotz Wind und Kälte, gestaltete Giora Feidman einen seiner unnachahmlichen Konzertevents.

Niemand wird einem derart strahlenden und ausstrahlungsstarken 85-Jährigen im Ernst vorwerfen wollen, dass sein Klarinetten-Ton nicht mehr ganz die Sicherheit und Schönheit hat wie damals, als er noch Bassklarinettist des Israel Philharmonic Orchestra war oder als er vor mehr als drei Jahrzehnten erstmals beim SHMF Konzerte gab – und guruhafte Meisterkurse. Jeder wird aber die unikate Musik-Sprache bewundern, die nichts an Faszination eingebüßt hat.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nicht dass sie denken, warum musste ich ein Ticket bezahlen, dafür dass Giora so viel Spaß am Konzert hat“, ist eine typische Humorvolte. Alles andere ist instrumental gesungene Melodik pur. Klezmer, na klar. Aber auch Gershwin, frei anverwandelt. Und vor allem Tango Nuevo im Astor-Piazzolla-Gedenkjahr. Da merkt man am perfekten Timing der kleinen Verschiebungen gegen den strengen Rhythmus, dass es das Schtetl Buenos Aires war, wo Feidman in eine jüdische Klezmorim-Familie hineingeboren wurde.

Open-Air-Bühne vor dem Herrenhaus von Gut Altenhof. Quelle: Axel Nickolaus

Das SHMF-Konzert erhält zusätzlich eine ganz besondere Qualität, weil sich Giora völlig zu Recht für die instrumentalen Qualitäten seiner Trio-Partner begeistern kann. Die Kontrabass-Spielerin Nina Hacker ist schon früher in seinem Klezmer-Universum eingebunden gewesen, absolviert aber mit sagenhafter Improvisationssicherheit offenbar erst das zweite Konzert im Trio.

Lesen Sie auch „Wandelmut“ auf Gut Altenhof: Bodo Wartke wieder wortakrobatisch auf Touren

Und der baskische Vizeweltmeister auf dem Akkordeon, der Dirigent und Komponist Enrique Ugarte, ist als Zungenklangzauberer sowieso eine Klasse für sich – nicht zuletzt, wenn er dem eigentlich im SHMF-Programm vorgesehenen, leider im Februar diesen Jahres verstorbenen Chick Corea huldigt. Das Publikum auf dem Gutshof vor dem Herrenhaus Altenhof geht mit allen begeistert mit und feiert einen sehr besonderen Abend.