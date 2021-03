Kiel

Gregory Porter habe sich entschieden, seine für die kommenden Monate geplante internationale Tournee um ein Jahr zu verschieben, so das SHMF in einer Mitteilung. Das betrifft auch sein Konzert beim Schleswig-Holstein Musik Festival, das am 16. Juli in den Holstenhallen Neumünster stattfinden sollte.

Neuer Termin für das Konzert ist der 27. Juli 2022 – bereits gekaufte Karten behalten nach Angaben des SHMF ihre Gültigkeit.

Ticketvorverkauf war bereits im Februar wieder gestoppt worden

"Wir sind sehr froh und dankbar, dass Gregory Porter seine Tournee aufgrund der internationalen Pandemie-Lage nicht vollständig abgesagt hat, sondern lediglich verschiebt", sagt Festivalintendant Dr. Christian Kuhnt.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert von Gregory Porter war im Februar bereits einen Tag nach dem offiziellen SHMF-Verkaufsstart wieder gestoppt worden. Als Grund wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie genannt.