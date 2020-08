Hamburg

Das Konzerterlebnis live und vor Ort lässt sich im Internet nicht wirklich abbilden. Musik an ungewöhnliche Orte zu bringen, ist ja eine der Grundideen des SHMF, aber um diesen Raum als wichtigen Teil der Performance erfahrbar zu machen, muss man im Virtuellen zu digitalen Präsentationsformen greifen. Im ersten Konzert, in dem der Gambist Liam Byrne und vier weitere Streicher des Podiums Esslingen das „Tessellatum“ des irischen Komponisten Donnacha Dennehy „im Geiste Moondogs“ zu Gehör bringen, sind dies Avatare der Musiker und des Aufnahmeteams, die sich vielfach spiegeln und aus mehreren Perspektiven umkreisen.

Diese in Kooperation mit dem VRHAM! Festival inszenierte Ästhetik von 3D-Videospielen kontrastiert eigentümlich mit der Musik, die neben Minimal Music vor allem auf Naturtonreihen und Anklängen an barocke Concerti beruht. Oft sind die visuellen Mittel so stark, dass die Musik als bloßer Soundtrack dahinter zurücktritt.

Selbst entwickeltes Schlaginstrument

Anders im zweiten Konzert „Moondog: New Sound“, präsentiert auf selten gehörten Instrumenten wie dem Indischen Harmonium und Moondogs selbst entwickeltem Schlaginstrument Trimba vom Ensemble Minisym: Hier bildet die weltläufige Hafenkulisse die passende Hintergrund-Szenerie für Moondogs weltmusikalisch inspirierte Musik. Vom Hafen als kulturellem und akustischen Schmelztiegel aus geht die Reise zum amerikanischen und irischen Folk, zu Balkan-Sounds sowie Afro- und asiatischen Rhythmen.



Am schlüssigsten verbindet Raum, bewegtes Bild und ambiente Elektronik-Klänge von Synthie und elektromechanisch gespielter Perkussion das „Shadow Ballet“ des Elektro-Duos Joasihno und der Installations-Künstler Stina Kurzhöfer und Achim Kirsch. Die gefilmten Tanzfiguren der letzteren beiden werden grafisch stilisiert und von zufällig durch den Raum fahrenden Staubsaugerrobotern, auf die Beamer montiert sind, an ständig wechselnde Orte projiziert.



Die Konzert-Mitschnitte sind unter www.moondog.city über die gestrige Premiere hinaus anschaubar.