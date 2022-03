SHMF, Landestheater, Museumsberg: Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine

Lübeck/Flensburg

„Der andauernde Angriff auf die Ukraine ist ein schwerer Schlag für die Demokratie – und auch für alle Kulturschaffenden, die den Dialog zwischen den Völkern verkörpern. Die Stärke des Schleswig-Holstein Musik Festivals, der JazzBaltica und der Kulturwerft Gollan ist es, Menschen zu verbinden. Unsere Anteilnahme und Solidarität möchten wir mit einem Benefizkonzert zum Ausdruck bringen“, erklären Christian Kuhnt, Intendant des SHMF, und Thilo Gollan von der Kulturwerft Gollan ihre Motivation für das Benefizkonzert auf der Kulturwerft Gollan in Lübeck.

Am 1. April (19.30 Uhr, Halle 9) moderiert und musiziert der schwedische Jazzposaunist und künstlerische Leiter von JazzBaltica Nils Landgren mit langjährigen musikalischen Freunden, der Sängerin und Pianistin Ida Sand und dem Gitarristen Johan Norberg. Sabine Meyer, Klarinettistin und SHMF-Porträtkünstlerin 2018, ist mit Reiner Wehle am Bassethorn und Florian Uhlig am Klavier auf der Bühne zu erleben. Außerdem tritt die ukrainische Mezzosopranistin Zoryana Kushpler gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester, der Pianistin Olena Kushpler auf.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts aus Kartenverkauf und Gastronomie soll dem Landesverband Schleswig-Holstein des Deutschen Roten Kreuzes zugutekommen, damit Flüchtlingen in ihrer schweren Lebenslage geholfen werden kann.

Vorverkauf ausschließlich online über www.shmf.de, Kartenpreis 35 Euro. Über das Benefizkonzert hinaus nehmen das SHMF und die Kulturwerft Gollan Spenden unter www.shmf.de/spenden oder an das folgende Konto an: SHMF e.V., IBAN: DE08 2135 2240 0179 2198 29, BIC: NOLADE21HOL, Überweisungszweck: SHMF und Kulturwerft Gollan helfen.

Konzert für den Frieden in Flensburg

Die Künstlerinnen und Künstler des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters wollen ebenfalls mit ihren Möglichkeiten den Menschen in der Ukraine helfen, denen der Krieg Not und Unglück bringt. Aus diesem Grunde ist am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr im Stadttheater Flensburg unter dem Titel „Konzert für den Frieden“ ein Benefizkonzert angesetzt, dessen Spendenerlös an die Flüchtlingshilfe Flensburg weitergegeben wird. Es wirken Ensemblemitgliedern aus allen Sparten mit. Am Programm, das Intendantin Ute Lemm moderiert, wird derzeit noch gefeilt – es wird zeitnah unter www.sh-landestheater.de veröffentlicht. Kostenlose Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse Flensburg im Vorfeld oder an der Abendkasse.

Konzert für Flüchtlinge aus der Ukraine

Ebenfalls in Flensburg veranstaltet der Museumsberg bereits am Sonnabend, 12. März, um 19 Uhr ein Benefizkonzert für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die „mittelholsteinische WELTkapelle“, in der Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen musizieren, die selbst geflüchtet sind, „mixt Eigenes mit dem Sound des Nahen und Mittleren Ostens, der Westküste, Holsteins und allem dazwischen“: Von Ethno über Folk bis Klassik wurden alle Stücke selbst geschrieben und arrangiert.

Der Flensburger Cellist Gabriel Koeppen präsentiert Eigenkompositionen und Klassik. Außerdem gibt es Lautenmusik und Gesang mit der dänischen Sopranistin Maria Johannsen und Mikael Søndergård Christensen an der Barocklaute. Sie führen Werke von Purcell, Dowland, Vivaldi und anderen auf. Alle Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Gage. Der Eintritt ist frei, die gesammelten Spenden werden ebenfalls komplett an die Flüchtlingshilfe Flensburg übergeben.