Rendsburg

Herr Karapanos, die Flöte ist eines der ältesten Musikinstrumente der Menschheit. Ärgert es Sie, dass die Flöte heute nicht den gleichen Stellenwert hat wie andere Instrumente?

Stathis Karapanos: Nein, das ärgert mich nicht, denn in den letzten Jahren ist viel passiert und die Flöte in all ihren Variationen hat sich mittlerweile als Konzertinstrument etabliert. Daher bin ich nicht frustriert, zumal ich natürlich an Orten auftrete, wo das Instrument geschätzt wird. Was mich allerdings frustriert, ist, dass viele Schüler nicht wissen, wie schön die Flöte klingen kann. Ich habe selbst in der Schule erfahren müssen, wie grausam Musikunterricht sein kann. Die Begeisterung, Musik zu vermitteln, hängt sehr vom Lehrer ab.

Andere Jungs träumen davon, später einmal Fußballer zu werden – für den kleinen Stathis stand schon mit fünf Jahren fest, Flöten-Solist zu werden. Sie schrieben sich früh am Nationalen Konservatorium in Athen ein. Was fasziniert Sie bis heute an diesem Instrument?

Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht mehr genau an den Grund, der ausschlaggebend war, warum ich schon in so jungen Jahren Flötist werden wollte. Ich hatte aber irgendwie eine ganz genaue Vorstellung davon, wie es ist, Flöte zu spielen und ich entdecke bis heute immer wieder neue Facetten. Für mich ist die Flöte ein sehr emotionales Instrument, ich kann mit ihr mein ganzes Herz und Gefühl in die Musik legen. Das große Ganze für mich ist aber die Musik, die mich fasziniert – das Instrument ist dabei nur ein Mittel zum Zweck. Musik ist ein ganz großer Teil von mir. Musik hat keine Grenzen, sie verlangt nichts von einem – nur, dass man zuhört.

Viele Kritiker schwärmen immer wieder von dem Zauber, den Sie der Flöte zu entlocken wissen. Sie verfügten über die Gabe, Musik intuitiv zu erspüren und sie dem Publikum mit einer beeindruckenden Ausstrahlung und hohen Emotionalität zu vermitteln, hat SHMF Intendant Christian Kuhnt gesagt. Wie gehen Sie mit soviel Lob um?

Es ehrt mich natürlich, wenn jemand so über mein Spiel denkt. Aber ich lasse mich nicht davon beeinflussen. Ich lese eine Kritik und vergesse sie dann gleich wieder – egal, ob sie gut oder schlecht ist. Aber natürlich entwickle ich Dinge, die gut funktionieren, weiter. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann muss ich es verändern.

In diesem Jahr bekommen Sie als erster Flötist den Leonard Bernstein Award. Wie wichtig ist Ihnen diese Auszeichnung?

Ich kann es immer noch nicht glauben. Allein die Tatsache, dass ich einen Preis bekomme, den vor mir auch Lang Lang, Martin Grubinger und Lisa Batiashvili erhalten haben, ist ein Gedanke, an den ich mich noch gewöhnen muss. Das sind großartige Künstler und Vorbilder, mit denen ich mich nie vergleichen würde.

Anders als in den vergangenen Jahren werden Sie nicht mit einem großen Orchester auf der Bühne stehen können, sondern spielen im intimen Rahmen der Christuskirche in Rendsburg. Bedauern Sie das?

Ich finde es sehr schön, dass das Festival durch den „Sommer der Möglichkeiten“ einen Rahmen für uns Künstler geschaffen hat, trotz der schwierigen Situation Konzerte spielen zu können. Wenn ich vor Publikum spiele, ist es für mich nicht wichtig, ob zwei oder 2000 Menschen da sind. Denn ich spiele immer mit ganzem Herzen.

Ihr Mentor Christoph Eschenbach wird Sie am Klavier begleiten. Was verbindet Sie beide?

Christoph Eschenbach ist ein großes und wichtiges Vorbild für mich. Seit Kindesbeinen kenne ich seine sämtlichen Aufnahmen. Als ich ihn vor ein paar Jahren kennengelernt habe, konnte ich es kaum glauben. Ich habe damals in meinem ersten Jahr in Karlsruhe studiert und durfte ihm in Baden-Baden vorspielen. Ich hatte ein großes Programm vorbereitet und während des zweiten Satzes des Mozart-Konzerts hat er sich ans Klavier gesetzt und wir haben zusammen gespielt. Danach haben wir uns intensiv über Musik und andere Dinge unterhalten. Seitdem gibt es eine Verbindung, die jetzt gekrönt wird.

Wie haben Sie die vergangenen Monate des kulturellen Corona-Lockdown erlebt?

Wie viele Künstler musste ich Konzerte absagen und lernen, mit der Pandemie umzugehen. Ich hatte eine große Tournee mit den Bamberger Sinfonikern durch Polen geplant.... Aber ich konnte einige kleine Projekte realisieren, zum Beispiel ein Konzert mit Matthias Goerne in Wittenberg, das von ARTE aufgezeichnet wurde, und eine Live-Aufnahme in den Teldec Studios in Berlin mit einem griechischen Pianisten. Außerdem gab es ein paar kleine Live-Auftritte in Griechenland. Daneben habe ich viel am Klavier geübt und mir neues Repertoire für die Flöte erarbeitet, wozu ich sonst auch selten komme.

Interview: Andreas Guballa

SHMF im "Sommer der Möglichkeiten": Preisträgerporträt online

Das Preisträger-Porträtkonzert mit Werken von Debussy, Bernstein, Urquhart, Bach, Widor, Borne und Taffanel steht am 28. August ab 18 Uhr online auf: www.shmf.de

Von Andreas Guballa