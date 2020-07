Von Christian Strehk

In 53 Jahren ihres Musizierens hat Michala Petri das noch nicht erlebt: Gemeinsam mit Gitarrist Lars Hannibal gab sie im „Konzertsaal“, dem ersten Stock des Kuhstalls auf Gut Pronstorf (Kreis Segeberg), ein Konzert ohne Publikum. Das Schleswig-Holstein Musik Festival zollte den Corona-Beschränkungen Tribut. Die Dänen spielten Werke ihres Landsmannes Carl Nielsen. „Das Publikum fehlt uns, die positive Stimmung, die Kommunikation mit den Besuchern“, sagten sie. Weitere Stars wie Albrecht Mayer trugen im Zwei-Stunden-Rhythmus an zwei Tagen Nielsen-Kompositionen vor. Ein Stockwerk tiefer schnitt Thomas Lippik ein Video mit. Wann es auf der SHMF-Homepage gesendet wird, sei noch offen, sagte eine Sprecherin. Ein Team von NDR-Kultur nahm die Konzerte für den Hörfunk auf. Sie sind im Radio am 16. August ab 11 Uhr und am 13. September ab 22 Uhr zu hören. Quelle: Gerrit Sponholz