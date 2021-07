Stocksee

Das malerische Gelände am Rand des Kreises Segeberg gleicht beim traditionellen „Musikfest auf dem Lande“ einem großen Feldversuch, Talente zu entdecken. Dort, wo die Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön im 17. Jahrhundert beinahe eine Stadt gegründet hätten, hat der Bernstein-Preisträger Kian Soltani von Musikfest-Chefin Hannah Bregler am Wochenende die Gelegenheit erhalten, sich als Programmplaner und Moderator auszuprobieren.

Und, na klar, macht der hervorragende Cellist mit ausgewählten Freunden wie dem französischen Pianisten Julien Quentin auf dem Stockseehof auch noch hinreißend Musik. Debussys kompakte Cello-Sonate etwa wird, auswendig und frei atmend zelebriert auf der Freilichtbühne im Park, zum Füllhorn an Farben. Und Schostakowitschs gut erklärte, ausgekostete und mit Energie aufgeladene d-Moll-Sonate reißt die 750 auf Abstand gesetzten Gäste endgültig zu Bravo-Stürmen hin. Auch höchst anspruchsvolle Kammermusik kann unterhaltsam sein.

SHMF-Musikfest: Cellist Kian Soltani gestaltet ein Wochenende

Soltanis Talente sind hinreichend bekannt. Die Zeit im Corona-Off hat er kreativ genutzt, um bei der Deutschen Grammophon demnächst eine ganz besondere, aufnahmetechnisch innovative CD mit filmmusikalischem Horizont herauszubringen. Und am Stocksee forderte sich der 1992 in Bregenz geborene Musiker noch am Abend selber heraus, indem er im Ensemble Shiraz seines persischen Vaters, dem Ney- und Duduk-Spieler Khosro Soltani, traditionellen orientalischen Klängen nachspürte.

Zur Galerie SHMF: Bilder vom bunten Geschehen beim Musikfest auf dem Lande auf dem Stockseehof

Gabriele Möller, gut 45 Kilometer aus Behrensdorf an der Ostsee mit Feriengästen aus Seevetal und Hamburg angereist, ist voll des Lobes über einen vielfältig erlebnisreichen Nachmittag. Nicht zu vergessen: Die Vögel in den großen alten Bäumen des Gutshofs, die zu ihrem großen Vergnügen kräftig mitmusiziert hätten ... Auch die tapferen drei (von zunächst 14) Kindern, die in der Musikwerkstatt des Kieler „Musiculum Mobil“ ihren Spaß hatten, absolvieren ihren Auftritt gegen Abend mit Leuchtkraft. Reinhard Conen animiert sie derart geschickt, dass das Publikum jubelt. Vielleicht ja Bühnentalente der Zukunft.

Stocksee: Förderpreis-Wettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe

Im ersten Block richtet die Sparkassen-Finanzgruppe ihren Förderpreis-Wettbewerb aus. Der Sinn dieses Stipendiums für ausgewählte Bundespreisträger von „Jugend musiziert“ steht unmittelbar vor Ohren, wenn man miterlebt, wie das Sieger-Duo von 2019 in Wotersen, Flötist Fabian Johannes Egger und Pianist Johann Zhao, durch ihr Virtuosen-Repertoire von Widor und James Rae fegen. Da ist nochmal ein Qualitätssprung erreicht.

Die vierköpfige Jury unter Vorsitz von Kian Soltani hat diesmal drei Duos für Streichinstrument und Klavier zu beurteilen. Das fällt ob des durchgängig hohen Niveaus gar nicht leicht. Und doch kristallisieren sich die Jüngsten als Favoriten für den 5000-Euro-Preisregen heraus.

5000-Euro-Stipendium für Viola-Klavier-Duo Céline Eberhardt und Danai Vogiatzi

Am Stuttgarter Musikgymnasium fand das Duo zusammen. Bei der 16-jährigen Bratschistin Céline Eberhardt lobt Kian Soltani ausdrücklich „einen warmen, schwebenden Ton“, der auf der Viola gerade so früh keineswegs selbstverständlich ist. Technisches Können gepaart mit gestalterischer Reife habe zusätzlich überzeugt. „Im Duo mit Pianistin Danai Vogiatzi ist ein beeindruckendes Zusammenspiel und eine gemeinsame Farbgebung erlebbar“, so Soltani. Das zeigt sich besonders in der Viola-Sonate der britischen Impressionistin Rebecca Clarke.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Publikum entscheidet sich diesmal anders: Seine 500-Euro-Ehrung geht an ein in Lübeck studierendes, in Sachen Poulenc und Grieg sehr wirkungsvoll aufeinander eingeschworenes Duo, den zwanzigjährigen Kasseler Cellisten Oskar Meier und seinen chinesischen Klavierpartner Marcus Zhai. Das geschieht auch mit guten Gründen, denn echtes Talent zeigt sich in vielen Facetten – sogar draußen im Park.