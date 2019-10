Lübeck

Unter den maximal 26 Jahre alten Bewerbern werden ab Dezember an 30 Orten weltweit die rund 120 besten ausgewählt. Die Musiker erhalten ein Stipendium, das ihre Reise nach Schleswig-Holstein und ihren Aufenthalt im Nordkolleg Rendsburg während der Festivalsaison von Anfang Juli bis Ende August einschließt, genau wie die intensive Probenarbeit und Konzerte mit renommierten internationalen Dirigenten. Geprobt wird in der ACO Thormannhalle auf dem Gelände der Nordart in Rendsburg-Büdelsdorf.

Eschenbach dirigiert Bruckner und Prokofjev

Als feste Größe wird Christoph Eschenbach, seit 16 Jahren Principal Conductor des Orchesters, im kommenden Sommer erneut zwei Probenphasen leiten – mit Bruckners Sinfonie Nr. 3 sowie dessen großangelegtem "Te Deum" und Prokofjevs "Romeo und Julia". Neben ihm geben drei Dirigenten ihr Debüt beim SHFO: Andris Poga, Musikdirektor des Lettischen Nationalorchesters in Riga, erarbeitet Sibelius die "Karelia-Suite" von Jean Sibelius sowie die 6. Sinfonie des Schwerpunktkomponisten Carl Nielsen.

David Zinmans Beitrag zum Beethovenjahr

Der Schweizer Dirigent und Komponist Ludwig Wicki ist Experte für Filmmusik und gestaltet mit dem Orchester erneut zwei Filmkonzerte. Der US-amerikanische Dirigenten David Zinman leistet mit dem Festivalorchester einen Beitrag zum Beethovenjahr mit seine "Sinfonie Nr. 6 – Pastorale" – und dem "Tripelkonzert" für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester. Hier spielt ein Solistentrio aus ehemaligen Preisträgern des Leonard Bernstein Awards.

www.shmf.de/de/ausschreibung

Mehr über Kultur aus der Region lesen Sie hier auf www.kn-online.de/kultur