Was will der Kieler mehr? Der Himmel so weit, die Förde so blau, die Segel so weiß, ab und an ein motorisiertes Lebenszeichen vom nahen Flughafen, ein Containerschiff, das in den Nord-Ostsee-Kanal gleitet und eine herrlich kühlende Seebrise bei strahlendem Sonnenschein. Nur der Schweinswal fehlte. Dafür Sport und Musik für Bauch, Beine, Hirn. Noch immer eine Seltenheit in Corona-Zeiten. Und das geboten vom Meister dieses Genres: Martin Grubinger.

Percussive Planet Racing Team trotzt Corona

Der Hexer entfesselter Motorik war gestern Nachmittag mit seinen beiden Trucks des Percussive Planet Racing Teams auf dem MFG5-Gelände in Holtenau zwischengelandet, um im „Sommer der Möglichkeiten“ mit seinen ähnlich virtuos wirbelnden Kumpanen Slavik Stakhov und Richard Putz eines seiner zahlreichen „Platzkonzerte Open Air“ prasseln zu lassen.

60-Minuten-Programm auf dem MFG5-Gelände

Auswendig brennt das Trio infernale sein emotional geschickt gestaffeltes 60-Minuten-Programm auf den Asphalt, wo sonst die Hubschrauber früher manchmal ähnliche Geräusche machten. Gerahmt von der Marching-Band und bezeichnend bis zum All in! der letzten Zugabe war vieles dabei, was den Percussion-Fan glücklich und Staunen macht. Marimba-Pattern und Afro-Jazziges, das Geballer von Maki Ishiis 13 Drums und schließlich die unwiderstehlich treibende Wave von Keiko Abe – fernöstliche Schreikunst immer im richtigen Moment inklusive.

SHMF kennt sich mit Grubinger bestens aus

Die akustische Verstärkung funktioniert am Ufer ziemlich gut. Das SHMF hat schon unendlich Erfahrung mit Grubingers Klängen. Dass ein paar schöne leise Stellen und ein paar Schwingungen der Holzpaneele vom Winde verweht werden, das ist Open Air kaum zu verhindern. Es wird im Publikum dennoch hinterher Thema. Diskussionswürdig wäre vielleicht auch, ob man sich über Schostakowitschs unter Bedrohung von Leib und Leben durch Stalins Schergen herausgepresste Symphonik mit Interpreten-Grinsen und Bearbeiter-Unfug ( Jesse Sieff) lustig machen sollte, nur weil sie so eindringlich motorisch daherkommt: Chopstakovich ist ein Machwerk.

Sport- und Musik-Show inklusive Uraufführung

Aber hier war halt alles der Show geschuldet, die SHMF-Intendant Christian Kuhnt als Cheerleader-Leader schon vor Beginn vollamerikanisch aufzuheizen versuchte. Nötig war das nicht: Dem zirzensischen Wirbel der Sticks, dem Wummern der Felle, dem Stampfen und Clapping – sprich: der Droge Grubinger – konnte sich sowieso niemand entziehen. Mit Standing Ovations feierte das begeisterte 500er-Publikum eine starke Stunde Live-Musik, in der sich mit Johannes Maria Stauds Epicentre Part 3 Txalaparta sogar eine mit Stäben und Hammer evozierte Holzlatten-Uraufführung ereignete: pulsierend, interagierend, magisch variierend, vielleicht Wasserwesen beschwörend ... Was will der Kieler denn mehr?

