Elmshorn

Am Donnerstag 26. August, ist nach 19 Uhr auf der Trabrennbahn von Elmshorn Getrappel zu erwarten. Aber nicht von schnellen Pferden, sondern von den Füßen begeisterter Fans: Konstantin Wecker tritt als Sänger und Pianist gemeinsam mit Jo Barnikel (Keyboard und Klavier) sowie Fany Kammerlander (Violoncello) auf.

Als „eine Liebeserklärung an das Leben“ beschrieb eine Münchner Zeitung Konstantin Weckers Autobiografie, die der Künstler zu seinem 70. Geburtstag vor vier Jahren vorgelegt hat. Passen würde diese Zuschreibung wohl zu vielem, was Wecker als einer der großen Liedermacher Deutschlands, Autor, Schauspieler und politischer Mensch in den jüngsten Jahrzehnten getan hat.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Poesie und Musik können die Welt vielleicht nicht verändern, aber sie können eben jenen Mut machen, die sie verändern wollen“, so Konstantin Wecker, der seit über 40 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen kämpft.

Kammermusik im Zeichen Franz Schuberts

Nun setzt der Münchner Liedermacher mit zwei kongenialen Mitstreitern an seiner Seite zu einem musikalisch-poetischen Liebesflug an, der dem Komponisten und Menschen Franz Schubert auf ganz besondere Weise nachspürt. Die drei Musiker wollen lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem zartschmelzenden Klang des Cellos vereinen, das Weckers Liedern seit jeher ihre ganz persönliche Note gibt.

KN+-Abonnenten haben hier die Möglichkeit, Tickets für das SHMF-Konzert mit Wecker zu gewinnen.

Von kn-online.de