Lübeck

Ab dem 8. August ist Percussion-Star Martin Grubinger in Schleswig-Holstein für 14 Konzerte im ganzen Land unterwegs. Seine Bühne besteht aus zwei Trucks, auf denen Instrumente für drei Schlagzeuger montiert sind. Mit an Bord sind Slavik Stakhov und Richard Putz, die zusammen mit Grubinger ein eigespieltes Trio bilden und ein mitreißendes Percussion-Programm bieten.

SHMF in Zeiten von Corona: Konzerte als " Stippvisite "

Bereits im Vorverkauf befindet sich eine sogenannte " Stippvisite" mit Festival Brass, den Blechbläsern des Festivalorchesters. Die jungen internationalen Musiker musizieren in Niebüll am Sonntag, 26. Juli, ein Programm von Barock bis Broadway.

Justus Frantz in Plön und Schenefeld bei Hamburg

Auch der Pianist und Festivalgründer Justus Frantz ist am 2. August in Plön und Schenefeld bei Hamburg mit musikalischen Stippvisiten zu erleben. In den rund einstündigen Konzerten präsentiert er Werke von Frédéric Chopin solistisch am Klavier. Die Stippvisiten werden gefördert von HanseWerk.

Corona: Hygienebestimmungen und Duo-Tickets nur im Vorverkauf

In den nächsten Wochen sollen weitere Konzerte und Vorverkaufstermine bekanntgegeben werden. Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen ist die Dauer der Konzerte auf 60 Minuten beschränkt. Um das Publikum bestmöglich zu schützen, wird ausschließlich eine sogenannte Duo-Karte angeboten, die die Einhaltung des Mindestabstands zu den Sitznachbarn gewährleistet. Diese Eintrittskarte ermöglicht es dem Kunden jedoch, kostenfrei eine Begleitung in das Konzert mitzunehmen. Eine Duo-Karte gelte somit grundsätzlich für zwei nebeneinanderliegenden Sitzplätze, so die SHMF-Intendanz. Pro Kunde könnten maximal zwei Duo-Karten pro Konzert erworben werden. Ermäßigungen seien bei der Duo-Karte nicht möglich. Es wird keine Gastronomie angeboten, zu jeder Duo-Karte werden aber vor Ort zwei Laugengebäcke und zwei Flaschen Wasser kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Kartenbuchung ist online unter www.shmf.de und telefonisch über 0431 23 70 70 möglich. Eine Abendkasse gibt es nicht.