Die Starbesetzung war nicht nur auf dem Papier ein Trumpf im allerersten Kieler SHMF-Konzert des Sommers. Die Geigerin Janine Jansen, 2019 Porträtkünstlerin des Festivals, setzte etliche geigerische Glanzlichter – ohne je dabei zu vergessen, dass sie im Kammermusik-Format nur Primaria inter pares sein darf.

Auftritt im Schloss mit vier Streicherfreunden

Mit den vier (nahezu) gleichwertigen Streicherfreunden Boris Brovtsyn (Violine), Amihai Grosz (Viola) sowie Jens Peter Maintz und Daniel Blendulf (Violoncelli) hatte sie sich entschlossen, die emotionale Wirkung des Abends noch zu steigern, indem das fahle und fatale Irrlichtern in Dmitri Schostakowitschs bewegend autobiografischem Achtem Streichquartett an die Stelle von einem ebenfalls c-Moll-dramatischen, aber letztlich viel hübsch-harmloseren Boccherini-Streichquintett programmiert wurde.

Kein Wunder, dass es Ovationen gab

Jansen und ihre Herrenriege versenkten sich mit maximalem Mut in die flüsternden und aufschreienden Extreme des Werks von 1960, das nie jemanden kalt lässt. Das passte hervorragend zu Franz Schuberts berühmtem C-Dur-Quintett, dem ersten Kieler Beitrag zum diesjährigen Komponistenschwerpunkt. Die Formation hatte untereinander vielleicht nicht das allerletzte blinde Verstehen eines langjährig eingespielten Streichquartetts plus zweitem Cello parat. Sie begeisterte aber restlos mit dem genüsslichen Auskosten aller Schönheiten und dem für Schubert so typischen und wichtigen Umschlagen des wundersam Idyllischen in bohrende Intensität, Düsternis oder irre Emphase. Kein Wunder, dass es dafür Ovationen gab.