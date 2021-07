Strande

Die Anzüge sitzen, die Schmalzlocke von Gitarrist Ulrich Mayer auch – und dann perlen auch schon die ersten Läufe vom Klavier, mischen sich Bass, Gitarre und Schlagzeug ein. Mit schönstem Tanzorchester-Drive swingt Cole Porters „Anything Goes“ voran, bevor der Song mit Schmackes in treibenden Rock’n’Roll wechselt.

Der Regen ist ausgeblieben am Nachmittag über der Open-Air-Bühne am Yachthafen in Strande; und auch wenn es jetzt im Rücken des Publikums dunkel dräut – Ulrich Tukur ist heilfroh, dass nach der kreislauflähmenden Schwüle abends zum zweiten Festival-Auftritt der Rhythmus Boys eine leichte Brise weht: „Wir hatten 50 Grad auf der Bühne …“ sagt er matt und legt dazu eine doppelte Portion Drama in die Stimme.

Tukur ist der singende Mann am Klavier und Conferencie

Ein „viruskompatibler“ Abend ist angesagt, kürzer als sonst gewohnt, dafür mit allen Stücken, „die wir geübt haben“. Sozusagen die Essenz des Programms „Rhythmus in Dosen“. Es glüht schlagersinnig in Peter Kreuders „Ein Senor und eine schöne Senorita“. Klimpert im Salonsound luftig hinüber zu „Between The Devil And The Deep Blue Sea“. Von Jazz Standards bis zum Sound der Goldenen Zwanziger und Schlager-Schmiss entfaltet sich der Abend. Ulrich Tukur ist dabei nicht nur der singende Mann am Klavier, er gibt auch den Conferencier, der hier somnambul durch Geschichten und Anekdoten irrlichtert.

Er erzählt von damals, als er Irving Berlin traf, den russischen Emigranten und genialen Komponisten – und kalauert dessen schmissiges „Puttin‘ On The Ritz“ mit einem gewissen Herrn Putin zusammen. Oder erinnert an den großen Glenn Miller, den die Welt allein der großen Mehlmottenepidemie auf der Schwäbischen Alb im ausgehenden 19. Jahrhundert zu verdanken hat. Dazu wird mit viel Jazz und Gefühl der Dauerbrenner „In the Mood“ dekonstruiert. Nicht ohne den Mangel an Big-Band-Sound und Bläsereinsatz mit reichlich Background-Uah wett zu machen.

Komikertruppe mit Rhythmus

Und weil das musikalisch stupende Quartett auch als Komikertruppe funktioniert, bricht Gitarrist Ulrich Mayer immer mal wieder mit staubtrockenen Ansagen „in eigener Sache“ in Tukurs Suada ein, schlenkert sich der lang gewachsene Bassist Günter Märten durch ein Tänzchen, ringt der eher kurze Schlagzeuger Kalle Mews mit seinen Schlegeln, bevor er später die Geräuschkulisse eines ganzen Urwalds intoniert.

So treiben die Rhythmus Boys die Songs durch alle möglichen Aggregatzustände – mit Lust an der Nostalgie, aber auch an deren Brechung. Kein Wunder, dass hier jede Cover-Version so eigen klingt, wie sie dem Original treu bleibt. Der rhythmisch fordernde „Mr. Christoph Columbus“ („Das ist ein mathematischer Swing!“) hält einen rasanten Piano-Bass-Dialog parat. Der Ilse-Werner-Schlager „So wird’s nie wieder sein“ verglüht locker am Himmel. Und mit der Sehnsucht nach der Strandbar und „Goody Goody“ holen sie noch mal den Groove raus.

Und alles verdichtet sich zu einem Potpourri, dessen Ende viel zu früh kommt, wie das Publikum deutlich bekundet. Gut, dass es „so was wie Zugaben gibt“. Und schließlich weht ein leises, sphärisch reduziertes „La Paloma“ in den Abend.