Kiel

Irgendwo auf der Krusenkoppel werden noch die Fußstapfen zu finden sein, die Johannes Brahms hier bei seinen geliebten Spaziergängen hinterlassen hat. In diesen Fußstapfen erfinden die Philharmonix seinen „Ungarischen Tanz Nr. 1“ wie neu. Die sieben großen Jungs aus besten Ställen, den Wiener und den Berliner Philharmonikern, wagen es in ihrer „Freizeit“ nämlich, solch vieltraktierte Stück aus dem launigen Geist der Salonmusik-Tradition heraus in wahre Kabinettstückchen zu verwandeln – mit Temperament und Raffinement, mit Stilgefühl und prächtiger Unverschämtheit.

Es stimmt schon, dass ein Satz heiß gefiedelter Streicher-Saiten sich im Sound nicht so optimal für ein Freiluftevent verstärken lässt wie am Abend zuvor das Blechgewitter von Mnozil Brass. Aber grundiert vom geflügelten Klavier (Christoph Traxler) und garniert mit den exquisit hinzugehauchten, -gedudelten oder -gequietschten Edelklarinetten-Tönen von Daniel Ottensamer entsteht doch ein rundes Klangbild.

Und so wird man, mit charmanter Nonchalance hinmoderiert vom Sproß aus der Wiener Holzbläser-Dynastie, mit Vergnügen und Genuss Zeuge einer wahnwitzigen Programmmixtur, die vom bravourös abgebildeten Tanzdelirium der Straussschen Salomé über betörende Satie-Faktur bis zum köstlich verfrickelten Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“ alles zu bieten hat, was die Jahreszeit so hergibt.

Fünf Edelstreicher im Kern: Philharmonix

Das zentrale Streichquintett mit den Geigern Noah Bendix-Balgley und Sebastian Gürtler, dem Bratscher Thilo Fechner, dem Cellisten Stephan Koncz und nicht zuletzt dem wunderbar fundamentalen Bassisten Ödön Rácz, erst im Januar 2020 Bottesini-Solist der Kieler Philharmoniker, bildet einen feinen Resonanzkorpus, der schwelgen, pizzen und mit Flageoletts zaubern kann.

Die Hochrechnung auf 30 Prozent Klassik, 20 Prozent Jazz, je 15 Prozent Folk, Pop und Latin sowie 5 Prozent Irgendwas kommt mit Sting, Klezmer, Freddie Mercury und einem äußerst delikaten „Swing on Beethoven“ wahrscheinlich ganz gut hin. Die Hommage an Schwerpunktkomponist Franz Schubert gerät mit ein paar geschickt geschichteten „Tod-und-das-Mädchen“-Zitaten etwas knapp, ist aber immerhin Uraufführung. Und dass der Hut drei Ecken und viele virtuose Variationstöne hat, ist nun auch bekannt. Ovationen der 1000 Begeisterten auf den steilen Rängen von Schleswig-Holsteins zweitgrößtem Freilufttheater.