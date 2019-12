Vielsaitige Besinnlichkeit

Kiel

Besinnlichkeit ist ein schönes Wort unserer Sprache. Es ist ein interessantes Phänomen, dass sie ausgerechnet durch italienische und spanische Gäste ins recht ordentlich besuchte Kieler Schloss getragen wird. Denn die noblen Streicher von I Musici di Roma besinnen sich auf Einladung des SHMF mit vielsaitiger Sinnlichkeit auf barocke Preziosen von Geminiani, Boccherini oder Avison und runden sie so schön ab wie Putto-Skulpturen in Marmoraltären.

Starsolist Pepe Romero mit Gattin

Starsolist ist Pepe Romero. Der streichelt seine Gitarre auch mit 75 Jahren noch mit staunenswerter Präzision. So fühlt man sich in guten Momenten des Concierto Festivo aus der Feder des puertorikanischen Gitarristen und Komponisten an Filmmusik für einen Almodóvar-Streifen erinnert, in schwächeren zumindest an eine höchst angenehm halbmodernistische Klangtapete.

Gitarre unverstärkt

Von Romero hört man in Boccherinis Fandango-Quintett etwas mehr Temperament und Kolorit. Zumal auf eine Verstärkung seines zarten Zupfinstruments grundsätzlich verzichtet wurde, was in der kammermusikfreundlichen Akustik des Schloss-Saales gerade noch angeht, aber doch etwas den Wirkungsgrad der Soli dimmt.

Im besten Sinne gepflegte Langeweile

Diese gepflegte Langeweile – auch so ein schönes, keineswegs nur negatives Wortpaar – wird gelegentlich dadurch aufgebrochen, dass vor allem der Konzertmeister „ con furia“ (von Charles Avison) ein paar Virtuosengänge höher schaltet, Frau Romero überraschend die Kastagnetten klappern lässt oder Boccherini tonmalerisch die Soldaten auf den nächtlichen Straßen seiner Wahlheimat Madrid abbildet.

Vivaldis "Winter" und mehr als Zugabe

Die Meinung im Publikum über all das ist etwas geteilt, schließt aber auch Bravo-Rufe und Ovationen mit ein. Als Zugabe-Echo dient zweimal Vivaldi – mit goldglänzender Oberfläche.

www.shmf.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.