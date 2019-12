Herrlicher Heidenspaß beim SHMF

Rendsburg

In Minimalbesetzung wurden Bachs sechs Kantaten da unverzagt verschnippelt und feingewürzt. Erster Clou: Ein Jauchzet, frohlocket von der Schallplatte, welches das Ensemble nach und nach übernimmt. Es folgen helltimbrierte Sopran- und Evangelistenpartien ( Hanna Herfurtner, stark im Ausdruck: Benjamin Glaubitz), sportiv gehaltene Tempi und eine ebenso feurige wie abgefahrene Neuauflage der Bassarie Großer Herr, o starker König ( Simon Schnorr, Trompete: Markus Schwind, Synthie-Glissandi: Michael Petermann).

Tango und Metall in Bachs heiligem Original

Tango oder Schwermetalleinschübe an der E-Gitarre ( Johannes Öllinger) und Anna Huntleys herrlich lamettabefreite Zion-Arie unterstreichen die alte Erkenntnis: Wo keine Berührungsängste mehr vorhanden sind, kann Kunst entstehen. Zumal hier der (kolossale) Brückenkopf nicht ausschließlich mit dem Presslufthammer verbohrt, sondern eher vorsichtig mit dem alten Fundament „verflochten“ wird.

Kleine Schatten und große Bgeeisterung in der Thormannhalle

Manchmal aber wirft das schwere Gerät dann doch kleine Schatten: So fehlt es vereinzelten Chorälen an stimmlicher Ausgewogenheit und emotionaler Tiefe. Und auch die Hirtenweise in neuem Instrumentalgewand lässt so manchen Wanderer eher hypnotisch im Kreis mäandern. Dennoch: Wann haben Sie letztes Mal ein so zahlreiches und von jeglichem Bronchialleid kuriertes Publikum erlebt, welches schließlich in begeisterte Bravi ausbricht? Eben.

