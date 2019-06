Büdelsdorf

Musikfeste-Organisatorin Hannah Bregler verspricht: „Wir bieten eine große Welt zum Spaß haben, Experimentieren und Musizieren!“.

Natürlich gehört an diesem Ort eine kindgerechte Nordart-Führung dazu. Ebenso ist ein Workshop geplant, in dem die Kinder ihre eigenen Cajons zusammenbauen, bemalen und in einer kleinen Aufführung auch bespielen. Weil durch die fünf Musikfeste auf dem Lande und das Kindermusikfest die Wochenenden des Festivalsommers bereits belegt sind, wurde das neue Angebot davor gelegt. Was noch einen weiteren Vorteil hat: Es liegt nicht mitten in den Ferien, sondern ganz an deren Anfang.

Zwei Konzerte, etliche Workshops

Neben zwei Konzerten pro Tag werden Kindern ab fünf Jahren bis 17 Uhr eine Reihe von Workshops angeboten, die Musik und bildende Kunst verbinden. Das Gelände unter freiem Himmel lädt zum Experimentieren mit Klängen ein: Auf der Wiese lädt ein „Gigantenorchester“ aus riesigen Objekten dazu ein, wundersame Töne zu produzieren.

Raus auf das weite Meer der Melodien

Jeweils 11 Uhr betritt „Käpt’n Kruso – Furioso!“ die Bühne der ACO Thormannhalle. Er überzeugt seine neue Kollegin Frau Freitag mit allen möglichen Mitteln vom Zauber der Musik. In einem Schiff aus Notenpapier bereisen beide das weite Meer der Melodien und Töne – und geraten sogar in ein echtes Melodiengewitter. Im Familienkonzert um 14 Uhr nimmt das Percussion-Duo Double Drums kleine und große Zuschauer mit in die Welt des Rhythmus’. An beide Konzerte schließen sich von 12 bis 14 bzw. 15 bis 17 Uhr sieben verschiedene Workshops an. bkm

Sa/So, 29./30. Juni, ab 11 Uhr, Karten (9/18 Euro): Tel. 0431 / 23 70 70, www.shmf.de. Die Eintrittskarte ermöglicht Erwachsenen zugleich einen ermäßigten Eintritt zur Nordart.