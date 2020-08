Lübeck

Man ist erneut spontan beim Festival: Am Mittwoch, 26. August, wird Janine Jansen, Porträtsolistin im Festivaljahr 2019, das berühmte erste Violinkonzert in g-moll von Max Bruch interpretieren. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Paavo Järvi spielt in zwei Konzerten um 17 und um 20 Uhr außerdem Beethovens 8. Sinfonie sowie die „Coriolan“-Ouvertüre in den Holstenhallen Neumünster.

Finale mit Beethoven und Mozart

Die Holstenhallen Neumünster sind dann zum festlichen Abschluss des Sommers der Möglichkeiten am Sonntag, 30. August, auch Aufführungsort für ein weiteres großes Werk von Beethoven: Das Balthasar-Neumann-Ensemble spielt unter der Leitung von Thomas Hengelbrock die 5. Sinfonie. Außerdem singen die Sopranistin Mari Eriksmoen und der Tenor Stanislas de Barbeyrac berühmte Arien und Duetten aus Mozarts Opern „Così fan tutte“ und „ Don Giovanni“. Die Abschluss-Konzerte (SdM 91) finden ebenfalls um 17 und um 20 Uhr statt.

Anzeige

250 Plätze in den Holstenhallen

Die Holstenhallen, heißt es vom SHMF, biete viel Platz für einen entspannten Konzertgenuss. Für alle vier Konzerte stehen aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften für geschlossene Räume nur jeweils 250 Plätze in Form von Duo-Karten zur Verfügung.

Weitere KN+ Artikel

De Maistre spielt für Unterstützer

In Hamburg liegt die Obergrenze höher. Wenn am Sonnabend, 29. August, der Harfenist Xavier de Maistre mit drei rund einstündigen Programmen in der Elbphilharmonie sein außergewöhnlich gestaltetes Künstlerporträt dieses Jahres krönt, sind jeweils 620 Besucher zugelassen. Diese Konzerte gelangen aus organisatorischen Gründen jedoch nicht in den freien Verkauf: Das SHMF lädt dazu gezielt Unterstützer ein.

Karten für Open-Air-Konzerte

Auch für viele (auf 500 Plätze limitierte) Open-Air-Konzerte des SHMF gibt es noch "Duo-Karten", so etwa für Quadro Nuevo, die am 16. August mit einer Melange aus Tango, Balkan-Swing, Balladen und orientalischen Improvisationen nach Fehmarn und Kellinghusen kommen. Ulrich Tukur bespielt mit seinen Rhythmus Boys Emkendorf (27. August) und Lübeck (28. und 29. August). In Lübeck sind außerdem das afrikanische A-cappella-Ensemble MoZuluArt (25. August) und die dänische Klezmerband Mames Babegenush (26. August) zu erleben.

www.shmf.de

Mehr Kultur aus der Region hier