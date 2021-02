Lübeck

Bekannt wurde das am Freitag ausgerechnet einen Tag nach dem allgemeinen Vorverkaufsstart für das SHMF 2021. Auf ihren neu angesetzten Tourneen wollten der walisische Popsänger Tom Jones (80) und US-Jazzgröße Gregory Porter (49) ihre 2020 wegen Corona abgesagten Konzerte im Festival 2021 nachholen.

Da die Karten ihre Gültigkeit behalten und der Vorverkauf für die neuen Termine am 16. Juli in Kiel bzw. 13. August in Neumünster bereits im Dezember begonnen hatte, seien jetzt bereits rund 3600 bzw. 2500 Tickets abgesetzt, hieß es vom Festival.

Vorsicht bei den Kapazitäten

Ob Hallen in solchen Größenordnungen im Sommer wieder belegt werden können, ist derzeit fraglich. Da zudem beide Konzerte im Rahmen internationaler Tourneen stattfinden, dürften sich Quarantänezeiten voraussichtlich nicht umsetzen lassen.

Deswegen ist man beim Festival vorsichtig: Über eine Erweiterung der Kapazitäten oder die Verschiebung der Konzerte werde man rechtzeitig informieren, so die Intendanz gestern. Man ist da von den Tournee-Agenturen abhängig. Bei der Programmpräsentation am Donnerstag war von dem Verkaufsstopp noch keine Rede gewesen. Die beiden Stars im SHMF hatten weithin große Beachtung gefunden.

SHMF: 15.000 Karten wurden in zwei Tagen verkauft

Abgesehen von diesem kleinen Fehlstart hat das SHMF seit Donnerstagmorgen bis gestern Abend bereits rund 15.000 Karten verkauft. Das sei angesichts einer verbreiteten Unsicherheit und auch des verschlankten Programmes „eine sehr gute Zahl, mit der wir hochzufrieden sind“, hieß es aus der Intendanz.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Festival hat den Vorverkauf mit einem insgesamt stark limitierten Kartenangebot begonnen. Man orientiert sich vorerst an den Publikums-Obergrenzen des vergangenen Sommers – in der Erwartung, bei einer weiter positiven Entwicklung der Corona-Infektionen noch kräftig nachlegen zu können.

SHMF 2021: Schon 22 Konzerte mit Wartelisten

In diesem Sinne tauchte gestern, am zweiten Tag des Kartenvorverkaufs, bereits für 22 Konzerte der Hinweis „Warteliste“ auf. Das gilt u.a. für die Lübecker Eröffnungs- wie für die Kieler Abschlusskonzerte, aber auch etwa für das „Big Vienna“-Wochenende in Büdelsdorf, Mnozil Brass und Philharmonix auf der Kieler Krusenkoppel, Martin Grubinger auf Gut Emkendorf, Christoph Eschenbach in Kiel und Ulrich Tukur in Strande.

Die Entwicklung im Blick behalten

Festival-Intendant Christian Kuhnt bleibt optimistisch, dass das noch lange nicht das letzte Wort ist. Deswegen, ermunterte er erneut, sollte man die Entwicklung auch über die Webseite des SHMF oder auch über dessen Newsletter verfolgen. Kuhnt rechnet damit, dass noch viele weitere Karten auf den Markt kommen. Aber er will auch Enttäuschungen vermeiden, falls die Pandemie-Lage eine weitere Öffnung nicht hergibt.