Altenkrempe

Abstand vom internationalen Musikzirkus, Chancen zur Reflexion, Aussicht auf neue Perspektiven hat der aus London angereiste Kristian Bezuidenhout durch die Corona-Zwangspause gewonnen. Endlich mal was Positives! Vielleicht gerade deswegen erobert der Pianist als Einspringer (für die erkrankte Janine Jansen) beim alternativen SHMF-„ Eröffnungsfest“ mit und für die Cellistin Sol Gabetta die Krone im kleinen TV-Wettstreit der angereisten Porträtkünstler.

Herrenhaus Gut Hasselburg : Beethovens A-Dur-Cellosonate in Bestform

Beim Sender 3sat erlebt man so eine bemerkenswert feinnervige und energetische Interpretation von Beethovens A-Dur-Cellosonate. Der kurzfristig aus Freiburg im Breisgau in das Herrenhaus von Gut Hasselburg geholte historische Blüthner-Flügel schmiegt sich in besonderer kammermusikalischer und pointierter Weise an Gabettas Kaleidoskop der Streicherfarben und Akzentblitze.

Anzeige

Pure Musizierfreude: Mendelssohns Konzertstück für Klarinette und Bassetthorn

Pure Freude bereitet auch der Mendelssohn-Beitrag von Sabine Meyer und Reiner Wehle: Sie schwelgen, dudeln und „singen“ im Konzertstück auf Klarinette und Bassetthorn so hinreißend, dass ihre Äußerungen im Interview mit Moderatorin Julia Westlake schon vorab bewiesen sind. Musikantisch handfeste Zugabe ist das Gassenhauer-Finale aus Beethovens B-Dur-Trio op. 11 ( Meyer mit Bezuidenhout und Gabetta).

Weitere KN+ Artikel

TV-Format mit kleinen Schwächen

Ersetzen, das hatte wohl auch niemand ernsthaft erwartet, kann das TV-Format das Live-Erleben nicht. Und auch etwas mehr Ambiente-Bilder vom Gut der Stahlberg-Stiftung Nahe Neustadt und weniger harte Umschnitte zwischen Musik und Wort hätten gutgetan.

Hoher Starfaktor: Grubinger , Avital, de Maistre

Der Starfaktor aber ist enorm. Martin Grubinger lässt gewohnt hochvirtuos eine Trommelbatterie kesseln: in Thirteen Drums von Ishii Maki. Und der ähnlich knuffige Mandolinen-Hexer Avi Avital bringt enorme Frische in Bachs vielgespieltes a-Moll-Violinkonzert. Das perlt mächtig. Und dass es auf diese Art weit stärker nach Vivaldi als nach mitteldeutschem Kompositionsernst klingt, wird nur Puristen stören.

Aktueller Porträtkünstler Xavier de Maistre mit hübsch harmlosem Werk

Xavier de Maistres Zupfkunst wirkt dagegen ein bisschen belangloser, was aber nicht den gestalterischen Fähigkeiten des aktuell amtierenden SHMF-Porträtkünstlers, sondern der Wahl des Werkes anzulasten ist: François-Adrien Boieldieus Pariser Harfenkonzert aus dem Jahr 1800 kommt nur an ganz wenigen Stellen über den Status hübsch harmloser Spieluhrenmusik aus der Gelegenheitsschatulle eines Opernkomponisten hinaus.

NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert

Die Hamburger Elbphilharmoniker vom NDR umrahmen das Paket unter der Leitung von Alan Gilbert gekonnt – trotz der gefürchtet trockenen Akustik und trotz des gebotenen Sicherheitsabstandes in Deutschlands größter Reetdachscheune. Die Streicher erreichen nicht überall die allerletzte Trennschärfe und Prägnanz, schaffen aber – etwa in Griegs Holberg-Suite – Atmosphäre.

Noch zwei Monate abrufbar: TV-Zusammenschnitt auf 3sat

Der Zusammenschnitt des SHMF-Eröffnungsfestes 2020 ist noch bis 5. September in der Mediathek des TV-Senders 3sat abrufbar.

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.