Lernsommer auch als Chance für Künstler

Kiel

Serpil Midyatli tauschte sich aktuell mit Vertretern des Theaters, des Bundesverbandes Bildender Künstler, des Landesmusikrates sowie Kinobetreibern aus. Das aktuelle Konjunkturpaket des Bundes sieht sie als wichtiges Signal auch für den Kulturbereich – zumal der Kulturstandort Deutschland mit rund 900.000 Beschäftigen einer der „größten Arbeitgeber weltweit“ sei – für Künstler wie auch etwa für Veranstaltungstechniker.

"Öffentliche Zuschüsse müssen uneingeschränkt weiterlaufen"

Die Treffen hätten verdeutlicht, wie wichtig es sei, dass öffentliche Zuschüsse auch in Notzeiten uneingeschränkt weiterlaufen. Allein die Umsatzeinbußen brächten schon genug Probleme mit sich – Kiels Theaterintendant Daniel Karasek bezifferte sie für sein Haus auf über drei Millionen Euro im Jahr. Freie Künstler im Lande hätten schon jetzt vielfach ein zweites Standbein, das sie vor akuten Notlagen schütze. Da erkennt Midyatli weitere Chancen im gerade von Ministerin Karin Prien angekündigten „ Lernsommer.SH2020“. Schulen, auch Kitas, könnten von Kooperationen mit freien Musikern und Künstlern profitieren und sie zugleich absichern. Midyatli erwartet bleibende Wirkungen auch für die Zeit nach Corona – als Nebeneffekt ließen sich Betreuungsengpässe lindern.

Anzeige

Serpil Midyatli will mehr Kunst im öffentlichen Raum

Um bildende Künstler in diesen Zeiten zu unterstützen, regte das Präsidiumsmitglied der Bundes-SPD an, verstärkt Kunst im öffentlichen Raum zu fördern. Auch Unternehmen sollten notleidenden Künstlern jetzt entsprechende Perspektiven geben. Midyatli brachte zudem Ausstellungshonorare für Künstler ins Gespräch – dafür wolle sie sich auch in Bürgermeisterrunden stark machen.

Weitere KN+ Artikel

Soforthilfe für freiberufliche Künstler noch nicht ausgeschöpft

Das Soforthilfeprogramm „Kulturhilfe SH“ des Landeskulturverbandes (LKV) wurde vom Land bereits mit zwei Millionen Euro gefördert, eine weitere Million stehe auf SPD-Initiative bereit. Obwohl niedrigschwellig angelegt, wurden bisher allerdings erst 700.000 Euro von rund 750 Soloselbstständigen abgerufen. Für LKV-Chef Guido Froese ein Indiz dafür, dass die Szene im Norden so groß nicht ist. Jetzt sollen die Bundeshilfen genau analysiert werden, bevor man Lücken im Land ausmachen könne und gegebenenfalls weitere Soforthilfen an Freie Künstler vergebe – da liegt es nahe, dass bisherige Antragsteller erneut Mittel abrufen können.

Kieler SPD-Abgeordnete befragt Kieler Kultureinrichtungen

Die Kieler SPD-Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal vermutet in diesem Zusammenhang allerdings auch „hohe emotionale Hürden, sich mit dem Verfahren auseinanderzusetzen“ – ähnlich, wie es bei der Grundsicherung. Um die Lage im Kulturbereich genau zu erkunden, hat Ünsal, orientiert am umfassenden Kieler Kulturkompass, gerade eine Abfrage gestartet, um bis zum Sommer zu erkunden, „ob und wie sich der Kompass hält oder wir nachjustieren müssen“.

Mehr Kultur aus der Region hier