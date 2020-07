Kiel

Corona, sagt Özlem Ünsal, habe die Frage plötzlich erschreckend konkret gemacht: „Wie sähe unsere Stadt eigentlich aus ohne Kulturangebot?“ Ohne Theater, Kino, Clubs und Museen? „Ohne die Möglichkeit, sich begegnen und sich reiben zu können. Für diese Vorstellung war Corona sinnbildlich.“ Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Kiel hat das nach verschiedenen Anfragen aus der Kunst- und Kulturszene im Frühjahr veranlasst, in ihrer Partei eine Initiative anzustoßen, die dem Kulturleben in Kiel eine stärkere Stimme geben will.

Kultur als Rückgrat der Stadtgesellschaft

Eine Umfrage zur Lage unter Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden, die Ünsal initiiert hat, ist noch in der Auswertung und soll im August vorgestellt werden; ein Grundsatzpapier, das in 13 Punkten die Kultur als „Rückgrat der Stadtgesellschaft“ festschreibt, stellte die Politikerin gestern, unterstützt von Ingrid Lietzow (Verein Maritimes Viertel), Susanne Kalweit (Gesellschaft für Stadtgeschichte) und Moritz Koitka, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, im Landeshaus vor. Da wird die Freiheit der Kunst als Selbstzweck ebenso festgeschrieben wie ihre soziale identitätsstiftende und integrierende Funktion. Nicht alles, was hier verhandelt wird, ist also corona-getrieben.

Es braucht mehr als die Sicherung der Betriebskosten

„Für viele Institutionen ist die Kultursaison 2021 bereits weitestgehend verloren“, sagt Özlem Ünsal und fordert: „Unsere Kieler Kulturlandschaft braucht deshalb dringend Unterstützung über die Hilfen bei typischen Betriebskosten hinaus, um ihre Existenz zu sichern.“

Als „ursozialdemokratisches Thema führt Ingrid Lietzow die Kultur ins Feld: „Sie ist mehr als nice to have.“ Und Susanne Kalweit ebenso wie Moritz Koitka bringen dazu die Stärkung der Erinnerungskultur der Stadt ins Spiel. Zukunftsprojekte wie die schon länger angedachte Kulturarena im Innenhof des neuen Rathauses, das neue Stadtarchiv in den ehemaligen Räumen der Landesbank stehen dafür, aber auch der Einsatz für den Umbau des Kieler Schlosses.

Land, Stadt und Kommunen besser verzahnen

Gemeinsam wollen sie der Kultur das Rückgrat stärken und dafür neben Erhalt und Verbesserung der Rahmenbedingungen auch die öffentliche Verantwortung in die Pflicht nehmen: „Die Kultur braucht eine deutlichere Stimme“, sagt Ünsal und wünscht sich dazu, dass sich Land, Stadt und Kommunen in diesem Bemühen stärker verzahnen.

Auch wenn man bislang noch nicht über Geld gesprochen hat – es geht darum, „den Kulturkompass für die Stadt zu navigieren“. Entsprechend sieht Moritz Koitka in den Grundsätzen „kleine Kompassnadeln zum Justieren“. Vorstellbar ist da auch eine „Kulturtopographie“, also Orte von Kunst und Kultur im digitalen Auftritt sammeln und an ein breites Publikum bringen soll. Die App Kultursphäre.SH hat es für ganz Schleswig-Holstein gerade schon mal vorgemacht.