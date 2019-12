Der Regen in den Gedichten

Kiel

Eigentlich arbeitete der Wahl-Kronshagener als Rechtsanwalt und Notar; doch parallel dazu schuf er ein lyrisches Gesamtwerk, das sich nicht zu verstecken braucht und doch immer noch zu entdecken ist.

Beeindruckt vom Surrealismus

„Mein Vater war durchaus nahe am Makabren gebaut; immer, wenn wir in den späten Jahren am Kieler Krankenhaus vorbeikamen, sagte er: ‚Schau mal, mein Zweitwohnsitz‘“, erzählte Viola Rusche zu Beginn. Tatsächlich stammt der 1926 in Hirschberg (heute: Jelenia Góra) geborene Saalberg vom Surrealismus her, dessen Texte und Bilder ihn in jungen Jahren so nachhaltig beeindruckt haben, dass er von seinem ursprünglichen Berufswunsch Förster absah und sich – neben seinem Brotberuf – der Lyrik verschrieb. Mirko Bonné, selbst ein anerkannter Dichter, hat sich angesichts eines bibliophilen Drucks in Saalbergs Werk „verliebt“ und die sorgfältig gemachte Ausgabe bei seinem Hausverlag angeschoben. Die Auswahl besorgten Viola Rusche und er gemeinsam. Die Tochter: „Das war hilfreich, weil man natürlich seine Lieblingstexte hat und dann manchmal nicht vorankommt.“

Traumhaft-unwirkliche Gedichte

Und das Werk? „Es gibt Dichter, die große Worte meiden. Und es gibt Dichter, deren Gedichte von großen Worten heimgesucht werden“, so der Kieler Lyriker Arne Rautenberg in einem Gastauftritt. Saalberg, der 1957 nach Kronshagen zog, wo er bis zu seinem Lebensende lebte, gehörte zur zweiten Sorte. Seine traumhaft-unwirklichen Gedichte verdanken dem Surrealismus („Der Ozean der / seinen Fuß auf die Leiter setzt“) ebenso viel wie der Liebe zur Natur. Mirko Bonné: „Es regnet beständig in seinen Gedichten, wobei der Regen natürlich eine Verbindung zwischen Himmel und Erde darstellt.“ Doch auch das Motiv der Sonne kommt immer wieder vor: „Schwierig, ihrer habhaft zu werden. Neulich wollte / ich sie an den Schuppen nageln, um sie zu häuten.“

Tod und Optimismus

Zu einem großen Thema geriet Saalberg – auch krankheitsbedingt – der Tod, auf den er sich in seinem Werk lebenslang vorbereitete: „Sah im Fenster wie ein Geschoss vorüberflog / Das war die Sonne / Das war mein Leben / Das ich noch einmal sehen kann / bevor morgen ein Stein / meinen Namen trägt“. Doch zu seiner Lyrik gehört auch ein lebenslanger Optimismus, den er an seine Leserschaft weitergibt: „Wenn alles zu Ende geht, spreche ich noch einmal das Wort / ANFANG aus. / Bitte, lest weiter.“

Christian Saalberg: In der dritten Minute der Morgenröte. Schöffling & Co., 382 Seiten, 32 Euro