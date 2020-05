Kiel

Vor allem Kinder inspirieren die Kielerin, die seit 20 Jahren als freiberufliche Musikpädagogin arbeitet und in ihrer Wellseer „Musikoase“ Musikkurse gibt, zu ihren Liedern. Die singt Sabine Schneider vor allem in Kindergärten, doch die sind ja derzeit allenfalls im Notbetreuungs-Modus geöffnet. Daher habe sie im Moment kein Einkommen.

Lieder, die Mut machen sollen

"Oft sind meine Lieder in Geschichten eingebettet, die den Kindern Mut machen, ihr Selbstbewusstsein stärken und die Individualität fördern und wertschätzen sollen", sagt Sabine Schneider. "Meine Kinderlieder spiegeln die Welt aus Kinderaugen und behandeln die Themen ihrer Lebenserfahrungen und Welterkundungen." Besonders wichtig sei es ihr, Kinder in all ihren Äußerungen und Gefühlen ernst zu nehmen und ihnen durch die Musik eine Welt zu eröffnen, in der alles möglich ist. "Ich möchte Menschen mit meinen Liedern vermitteln, dass Musik ein einzigartiges Ausdrucksmittel sein kann, das uns durch das gesamte Leben begleiten, motivieren oder trösten kann."

