Fast 30 Millionen Mal wurde bereits auf Youtube das Video zum vor einem Jahr in Deutschland veröffentlichten Song „Control“ geklickt, millionenfach wurde der Track auch aus den Streamingportalen gesaugt. Beim US-Majorlabel Capitol hat Zoe einen Plattendeal unterschrieben und der englische TV-Moderator James Cordon, Macher der auch hierzulande populären „Carpool-Karaoke“-Clips, lud sie kürzlich per Live-Schalte in seine beliebte Late-Night-Talkshow ein.

Zoe Wees hat Song ihrer Lehrerin gewidmet

Auch dort präsentierte Zoe Wees die R&B-Pop-Piano-Power-Ballade namens „Control“, ihre Debüt-Single, die allerdings kompositorisch nicht mehr ist als Mainstream-Stangenware für die Charts, bei der ihre beeindruckend voluminöse, kräftige, kehlige Stimme die modische Autotune-Behandlung gar nicht nötig hätte. Und die - wirkt erfahrungsgemäß stets verkaufsfördernd - von einem persönlichen Schicksal erzählt, wie es Zoe auch unverkrampft freimütig in den Interviews tut: Dass sie als Kind an Rolando-Epilepsie litt und ihr damals eine Lehrerin in der Schule durch Umarmungen half, diese Phasen des Kontrollverlusts mit schlimmen Krämpfen zu überstehen. Ihr habe sie diesen Song gewidmet.

Kein Interesse am Castingshow-Hype

„In der Casting-Show habe ich viele coole Leute kennengelernt“, erzählt die Singer/Songwriterin, die sich an Fotos erinnert, wie sie mit drei Jahren am Klavier ihrer Mutter saß, die zwar oft darauf gespielt, aber ansonsten eher selten Musik gehört habe. So mit neun, zehn Jahren - damals hörte sie etwa Songs von Hannah Montana - sei ihre Liebe zur Musik dann richtig entflammt. Zwar hatte damals auch Ed Sheeran als Gast-Juror der Castingshow ihre Gesangsperformance gelobt („Zoe hat eine Stimme, die absolut nach vorne geht, und sie hat eine besondere Präsenz.“). Für sich selbst erachtete sie es jedoch nicht als den richtigen Weg, eine Karriere auf dem brüchigen Fundament eines Casting-Show-Hypes aufzubauen. „Ich weiß auch nicht, ob das so langanhaltend gewesen wäre.“

Karriere in den sozialen Medien

Stattdessen wählte Zoe Wees, wie heute viele andere Newcomer, den Weg über soziale Netzwerke, per Instagram und TikTok, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Coverte Songs von Lewis Capaldi, Sam Smith, Lauren Daigle, James Bay - allesamt Balladen mit viel Platz für ihre Stimme. In älteren Clips wie dem von Mitte Dezember 2019, in dem sie erstaunlich reif Leonard Cohens „Hallellujah“ interpretiert, klingt ihre Stimme noch natürlicher - wie ihr damaliger Look, der heute merklich gestylter ist.

Thematisch tiefgründige Texte von Zoe Wees

In ihren Songs will Zoe Wees allerdings thematisch tiefgründig zu Werke gehen. „Momentan würde ich sagen, dass ich niemals einen Song über Dinge schreiben werde, die ich nicht selbst erlebt habe. Das kann ja gar nicht echt sein.“ So handelt ihre zweite Single „Girls Like You“ - ebenfalls eine Ballade, allerdings bei Youtube erst rund 210000-mal geklickt - von seelisch belastenden Schönheitsidealen. „Ich habe früher immer mit mir selbst gekämpft, bin mit geschlossenen Augen durch die Welt gegangen und habe nicht gesehen, wie wunderschön ich bin.“

Debüt-EP soll demnächst kommen

Die Corona-Pause hat die Musikerin genutzt, um an ihrer ersten EP zu arbeiten, die demnächst herauskommen soll. Angepeilt hat sie - ganz selbstbewusst - eine internationale Karriere. „Ich bin jederzeit ready to move out“, sagt Zoe Mees in einem Denglisch, das ihr öfter mal über die Lippen rutscht.