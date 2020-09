Schütter sehen gut 600 auf Abstand gesetzte Besucher im hellen Elbphilharmonie-Zylinder aus. Und doch erlebt man noch fast nirgendwo so viele gespannt Lauschende in Deutschland wie bei der offiziellen Saisoneröffnung mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert am 1. September.