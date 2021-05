Salzburg

Auch erlaubte sich Bartoli eine liebenswürdige Reminiszenz: sie erschien auch in Puccinis "Tosca" in der kleinen Rolle des Hirtenknaben, mit dem einst ihre Opernkarriere als Zehnjährige begann.

Cecilia Bartoli: Einspringerin für Sir Eliot Gardiner

Und als Sir Eliot Gardiner seinen Auftritt mit dem Monteverdi Choir kurzfristig wegen der strikten Ein- und Ausreisebestimmungen von Großbritannien absagen musste: Cecilia Bartoli wusste Rat und trat selbst auf: In einem unglaublich lebendig gestalteten Gala-Programm, in dem sie in den verschiedensten Rollen brillierte! Die passten zwar nicht so recht zu ROMA ÆTERNA, dem von Cecilia Bartoli gewählten Motto der Pfingstfestspiele, ernteten aber begeisterten Applaus.

Pfingstfestspiele Salzburg unter Corona-Auflagen

Nicht nur dem Publikum, sondern auch den Künstlern war die Freude darüber anzumerken, dass live Musik endlich wieder möglich ist! Natürlich nur unter strengen Corona-Schutzauflagen. Deswegen gab es »Clemenza di Tito« und »Tosca« nur konzertant, Händels Oratorium aber wurde von dem kanadischen Regisseur Robert Carsen im „Haus für Mozart“ neu inszeniert.

Robert Carsen inszeniert Händels Oratorium

Und zwar recht üppig, mit 36 zusätzlichen jungen Tänzern und Statisten, die bereits während der Ouvertüre die Bühne mit quirligem Leben füllten: Jeder der jungen Leute will das nächste Topmodel werden, und so werden dem Körper allerlei heftige sportliche Übungen abverlangt, jeder und jede will topp attraktiv und aktuell sein und will den Contest gewinnen. Drogen machen die Runde und getanzt wird bis zu Erschöpfung, was zu Händels Musik bemerkenswert gut geht. Das alles ist mal gefilmt, mal mit live Webcams aufgenommen, mal eins zu eins zu sehen. Und Bellezza lässt es sich in diesem eitlen Getümmel gut gehen, sitzt vor einem Schminkspiegel und kann sich gar nicht genug an ihrer Schönheit sattsehen. Wenn sie in ihrer ersten Arie den „Fido specchio“, den treuen Spiegel, preist, mahnt ein unübersehbarer Countdown, dass jeder schöne Augenblick vergeht. Tempo und Disinganno, die Zeit und die Erkenntnis, erscheinen und wollen Bellezza von ihrem eitlen Tun abbringen.

Der 21-jährige Georg Friedrich Händel in Rom

Zu dem jetzt beginnenden, zähen Ringen um die Seele der schönen jungen Frau hat der 21-jährige Händel, der 1707 gerade erst in Rom angekommen war und dank seines Genies schnell in den erlauchtesten Kreisen verkehrte, eine unglaublich fesselnde Musik komponiert, die tiefe Einblicke in die menschliche Seele ermöglicht. Kein Wunder, dass der Kardinal Pamphili, der Librettist des »Trionfo«, von dem „caro Sassone“, dem jungen Sachsen, ebenso begeistert war, wie seine illustren Gäste.

Vergnügungssucht der Bellezza eindrucksvoll bebildert

Robert Carsen und sein Bühnenbildner Gideon Davey haben die Vergnügungssucht der Bellezza ungemein eindrucksvoll bebildert und haben auch für ihre allmähliche Erkenntnis, dass kein Augenblick von Dauer ist und jedes Leben endlich ist, starke Metaphern gefunden. Piacere, das Vergnügen, greift immer wieder in Gestalt einer resoluten, knallrot gekleideten Frau ein und verlockt sie mit phänomenalen Angeboten, den Augenblick zu genießen. Natürlich kreisen Bellezzas Gedanken und Gefühle immer wieder um Sex, den sie im Übermaß haben kann, solange sie jung ist. Bald aber kommen Zweifel auf, und so wird dann ihr Liebesakt mit einem hübschen jungen Mann von beklemmender Traurigkeit überschattet, weil Disinganno mit einer schwermütigen Melodie die zerstörerische Kraft der Zeit heraufbeschwört („Crede l'uom ch'egli riposi“). Ähnlich schmerzlich erklingt das herrliche „Lascia la spina“, das übrigens später im »Rinaldo« als „Lascia ch'io pianga“ berühmt wurde. Piacere singt diese Arie, während Bellezza in den Armen ihres Liebhabers liegt. Auch hier hat Sex einen bittersüßen Beigeschmack, der melancholisch macht.

Fein abgestufte Töne: Cecilia Bartoli

Wenn diese Arie ganz schlicht und mit ebenmäßiger Stimme gesungen wird, dann ist die Wirkung überwältigend. Cecilia Bartoli tut das und erreicht durch leise, fein abgestufte Töne eine enorme Intensität des Ausdrucks. Ansonsten ist sie in dieser Inszenierung die Powerfrau, die mit energischen Schritten auf sich aufmerksam macht, überall nach dem Rechten schaut, Ratschläge und Kommandos erteilt. Aber auch sie weiß, dass ihre Macht nicht ewig währt, dass sie an Kontrolle verliert. Die Bartoli scheint ganz in dieser Rolle aufzugehen, wenn sie ein letztes Mal versucht, Bellezza für sich zu gewinnen: „Come nembo che fugge col vento“ – was für einen Zorn, was für eine Verzweiflung legt sie da in ihre messerscharf klingenden Koloraturen!

Tenor mit Strahlkraft: Charles Workman

Der US-Amerikaner Charles Workman als Tempo ist in seiner coolen Art ein vorzügliches Gegengewicht zu der überaktiven Piacere, verfügt er doch über einen prachtvollen, substanzreichen Tenor von ruhiger Strahlkraft. In dem hochdramatischen Quartett (N. 22) „Voglio tempo per risolvere“ ist er eine treibende Kraft – all die auf Bellezza hereinprasselnden, sich widersprechenden „Ratschläge“ führen schließlich zu ihrem Zusammenbruch. Meistens ist Tempo mit Disinganno im Bunde, was besonders augenfällig wird, wenn sie beide auf Bellezza mit gut gemeinten Argumenten eindringen: „Il bel pianto dell' aurora“ (N. 28). Der Countertenor Lawrence Zazzo hat eine betörend schöne Stimme, die er für die Partie des Disinganno subtil und mit feinen Farbnuancen einzusetzen vermag.

Mélissa Petit glänzt als Bellezza

Die Rolle der Bellezza ist sicherlich besonders herausfordernd, denn sie muss den dornenreichen Weg von dem selbstverliebten, sexbesessenen Starlet zu der Erkenntnis gehen, dass sie alles eitle Begehren ablegen muss, um ihren inneren Frieden zu finden. Die französische Sopranistin Mélissa Petit lässt sich gerne von ihrer Schönheit und Jugend blenden, wenn sie in den Spiegel schaut. Der Regisseur lässt uns, das Publikum, daran teilhaben, indem auch wir uns plötzlich in einem gigantischen Spiegel sehen. Wenn Bellezza ihre letzte Arie „Tu del ciel ministro eletto“ singt, ist sie bereits allem Weltlichen entrückt und geht langsam, Schritt für Schritt, in eine trostlose, leere Bühne und lässt die zarte Melodie ihrer Arie im Nichts verklingen – ein großer, ein zu Herzen gehender Opernmoment!

Hinreißender Händel-Sound - Wiederaufnahme bei den Salzburger Festspielen

Gianluca Capuano führt Les Musiciens du Prince-Monaco mit Verve und feinem Sinn für dynamische Abstufungen durch Händels Partitur. Das 2016 in Monaco auf Initiative von Celilia Bartoli gegründeten Orchester, das aus Topmusikern besteht, produziert einen hinreißenden Händel-Sound, der dem musikalischen Einfallsreichtum des „caro Sassone“ vollauf gerecht wird. Im Rahmen der Salzburger Festspiele 2021 wird Robert Carsens Inszenierung wieder am 4., 8., 12., 14. und 17. August zu sehen sein.