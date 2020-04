NDR macht Platz für Kiels Konzertsaal

Kiel

Damit stünden hinter der Bühne über drei Etagen verteilt rund 1200 Quadratmeter mehr Nebenflächen zur Verfügung und das Gebäude könne nun im Ganzen saniert werden.

Der „Ausgleichszahlung“, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart wurde, muss die Kieler Ratsversammlung noch zustimmen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sprach am Freitag von einer „sehr wichtigen Entwicklung für unseren Konzertsaal“. Damit ergebe sich die Möglichkeit, die heute äußerst beengten Nebenflächen wie Künstlergarderoben und Stimmzimmer „so zu gestalten, wie es unserem Konzertsaal würdig ist.“ Auch ein zweiter Bühnenzugang werde nun möglich.

Bessere Bedingungen für die Künstler

NDR-Landesfunkhausdirektor Volker Thormählen sagte, „wir sind uns mit der Landeshauptstadt Kiel einig, mit dieser Lösung den für beide Seiten wirtschaftlichsten und inhaltlich sinnvollsten Weg gefunden zu haben.“ Von den verbesserten Bedingungen für die Künstler profitiere am Ende auch das Publikum. Der NDR hatte sich vor knapp 60 Jahren an den Baukosten des Konzertsaals beteiligt und an der Rückseite des Gebäudes zunächst noch Studios und Büroräume bezogen. Für diese Flächen sowie für den Konzertsaal selbst erhielt der NDR ein unentgeltliches Nutzungsrecht bis 2064.

Einige NDR-Mitarbeiter müssen umziehen

Mittlerweile ist die Stadt Eigentümerin des Konzertsaals, dessen vor über drei Jahren auf 24,6 Millionen Euro bezifferte Sanierung überfällig ist. An deren Kosten wiederum hätte sich der NDR nach Angaben der Stadt beteiligen müssen. Mit der Freigabe seiner Flächen gebe der NDR der Stadt nun die Chance, im Zuge der Umbauten funktionale Defizite im Backstagebereich zu beheben. Die NDR-Mitarbeiter, die derzeit hier arbeiten, sollen an anderer Stelle im Landesfunkhaus oder vorübergehend in angemieteten Räumen untergebracht werden.

Pláner hatten die neuen Flächen schon im Blick

Bei der Sanierungsplanung sei die Erweiterung der Flächen als mögliche Variante vorbeugend berücksichtigt worden, sagte Baudezernentin Doris Grondke: „Wenn der Rat zugestimmt hat, kann diese Planung entsprechend konkretisiert werden.“ Und ganz außen vor ist der NDR auch künftig nicht: Ein Nutzungsrecht am Konzertsaal soll ihm weiterhin gewährt werden. Das NDR Elbphilharmonie Orchester werde im gewohnten Umfang, derzeit viermal im Jahr, weiter im Kieler Schloss gastieren. Dazu soll es eine vertragliche Vereinbarung mit der Landeshauptstadt Kiel geben.

