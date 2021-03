Kiel

Eine Maßnahme zog die nächste nach sich, formuliert Kunsthallen-Direktorin Anette Hüsch das Dilemma: Im Bestreben, ein besseres Klima für die Kunst zu schaffen, hätten die Vorprüfungen in dem 1909 errichteten Altbau immer neue „Baustellen“ ergeben. Mit neuen Fenstern und neuer Dämmung ist es nicht getan: Um das Klimaziel zu erfüllen, müssen auch elektronische und technische Anlagen in großem Umfang erneuert werden, deren Sanierungsbedarf sich womöglich sonst womöglich erst in einigen Jahren herausgestellt hätte. Nun jedoch stehen die Landesmittel aus dem Impuls-Programm bereit, und es kann im Detail geplant werden, ohne dass man mit noch weiteren kostspieligen Überraschungen rechnen muss.

Schließung der Kunsthalle nicht ausgeschlossen

Ob die Sanierung auch eine zeitweise Schließung der Kunsthalle notwendig macht, darauf wollte sich Anette Hüsch gestern noch nicht festlegen. Aber bei dem Umfang der Arbeiten erscheint das auch mit Blick auf den Schutz der Kunstwerke und die Lärmbelästigung wahrscheinlich. Die Direktorin sprach von einem dann möglichst kurzen Zeitraum, in dem man die Arbeiten, sicher nicht vor 2023, „konzentriert“ angehen würde.

"Elementare Arbeiten zum Erhalt des Hauses"

Vorerst, machte Hüsch deutlich, freue sie sich über die „sehr gute Nachricht“ vom Land – die auch die Dringlichkeit des Projektes bestätige. Von „Luxus“, hatte sie bereits vor vier Jahren betont, könne hier keine Rede sein, vielmehr handele es sich um „elementare Arbeiten zum Erhalt des Hauses“, das seit den 80er Jahren, als der Anbau eingeweiht wurde, baulich nicht mehr angefasst worden sei. Es gehe bei der Sanierung auch im internationale Museumsstandards, die man schon mit Blick auf den Leihverkehr zu erfüllen habe.

Am Sonnabend öffnet die Kunsthalle wieder

Vorerst hat das Kunsthallen-Team die aktuelle Situation rund um Corona im Blick – und die neue Ausstellung „Zauber der Wirklichkeit – Der Maler Albert Aereboe“, mit der das Haus ab Sonnabend für eine begrenzte Zahl von Besuchern mit Maske endlich wieder öffnen kann – und auch bei neuen Einschränkungen geöffnet bleiben will.

Land will kulturelle Infrastruktur stärken

Kulturministerin Karin Prien hat gestern auch noch weitere Fördermittel angekündigt. Um in Zeiten der Pandemie bewusst ein Zeichen für die Kultur zu setzen, stellt das Land bereits im aktuellen Haushalt 3,9 Millionen Euro zusätzlich bereit. Davon profitieren maßgeblich auch die Stiftungen Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf und das Schloss Eutin. Gottorf erhält bis 2025 jährlich eine Million Euro mehr für bauliche Investitionen, die im Kloster Cismar, im Freilichtmuseum Molfsee und auf Gottorf realisiert werden. Zusätzliche Mittel stellt das Land u.a. auch für den Landeskulturverband, die Kulturknotenpunkte, die Bürgerstiftung SH Gedenkstätten, und die freiem Theater bereit. Auch die Nordischen Filmtage und das Festival Folk baltica bekommen jeweils 30.000 Euro mehr. Den Beitrag für die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein stockt das Land um 233.000 Euro auf nun eine Million Euro jährlich auf.