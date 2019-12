Von der inneren Ruhe in Jesu Händen

Kiel

Drei Weise aus dem Morgenland im Stall von Bethlehem: Sie bringen dem Jesuskind Geschenke aus Gold, Weihrauch, Myrrhe – und einen lyrischen Choral: „Ich steh‘ an deiner Krippen hier ...“. Im übertragenen Sinne bekennt sich so die Christenheit zum Sohn Gottes, der die Welt retten soll. Von Paul Gerhardt stammt die würdig fließende Melodie. Vom reifen Johann Sebastian Bach die genial überhöhte Aussetzung als Choralsatz. Er steht nicht in den häufig gespielten Teilen I bis III des Weihnachtsoratoriums, in denen es um die Anbetung durch die Hirten zur Geburt geht, sondern im letzten Abschnitt dieses spürbar als kunstvolle Einheit konzipierten Kantatenzyklus.

Organisch gerundet: WO in den Teilen I bis III und VI

Kiels Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner rundet, wie vor fünf Jahren, mit dem Teil VI eine ohnehin organisch gerundete Aufführung mit dem Sanktnikolaichor Kiel in der ausverkauften Nikolaikirche ab. Denn nach voranfließendem, aber nie lauthalsem Jauchzen und Singen (inklusive grenzwertig himmlisch entrückten Ehre sei Gott-Chores) mündet der Beitrag des homogen und ganz natürlich sprachmächtig gestimmten Stimmenkollektivs in ein feierliches Finale.

Bachs nachdenkliche Untertöne

Das hat der Leipziger Thomaskantor mit seinem Textdichter aber nachdenklich unterfüttert. Denn Josephs Familie bleibt das Schicksal Geflüchteter nicht erspart. Eindringlich warnt Marie Luise Werneburg vor der Falschheit Herodes‘. Zugleich verströmt ihr sternklar leuchtender Solo-Sopran aber die Gewissheit göttlichen Schutzes. Und wenn der Einspringer, der Leipziger Tenor Stephan Scherpe, als kernig bedächtiger Erzähler und brillanter Arien-Gestalter schon mit genialen Untertönen Bachs (wie der kreuzlastigen Dominanttonart Fis-Dur) das drohende Passionsgeschehen andeutet, bleibt sich das Solistenquartett angesichts „schnaubender Feinde“ doch einig: „Was will uns Welt und Sünde tun, da wir in Jesu Händen ruhn …?“ Anne-Beke Sontag bringt für zärtliche Triebe und selige Wunder ihren durch eine Prise Zimtherbheit wunderbar unkitschigen Solo-Alt ein, während Konstantin Heintel einmal mehr den balsamischen Weihnachtsbassbariton schlechthin strömen lässt.

Homogenes Fließen der vokalen und instrumentalen Stimmen

Alle dürfen sich getragen fühlen von Thomas Stöbels für Projekte individuell und im Geiste zahlenmystischer Spielereien mit Bachs Namen zusammengestelltes Ensemble 158. Mit kleinen Abstrichen bei den etwas labilen Naturtrompeten und Oboen da caccia gehen alle vorbildlich auf Zehners freischwingendes, nirgends dogmatisch stilverkrampftes Konzept ein. Ganz weihnachtswunderbar liebevoll feinrhetorisch setzen die Arien-Soli von Traversflötist Milo Machover und Konzertmeisterin Anna Melkonyan Glanzlichter.

