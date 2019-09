7500 Fans feiern Santiano-Konzert

Schleswig

Unser Reporter Thorben Bull war beim Konzert und schildert seine Eindrücke:

Der erste Eindruck

Schon beim Opener „Könnt Ihr Mich Hören“ trugen Santiano dick auf: Buntes Bühnenbild, Pyrotechnik und mitreißender Sound. Derart sollte es weitergehen. Der Sechser lebte nahezu ihre Lieder vor und so machte sich flugs die so typische sehnsüchtige Seemannsstimmung breit.

Die Musik

Die große Stärke der Band liegt in ihrer Vielseitigkeit. Hinter dem Banner des Shanty-Rock schauten neben den stets präsenten keltischen Einflüssen auch Reggae („Der Alte Und Das Meer“) und zuweilen poppiger Rock sowie Schlager hervor. In einem Moment wuchtig drückend, im nächsten feingliedrig zart – die Songs waren perfekt austariert. Hinzu kam noch die Aufteilung der Gesangparts, die nicht selten in Mehrstimmigkeit mündete.

Das Publikum…

…brauchte zwar etwas Anlaufzeit, doch ließ sich dann zusehends anstacheln. Chöre, Schunkeln von Backbord nach Steuerbord und Händemeere wurden dem maritimen Liedgut dann gerecht und trugen zur entspannt-angenehmen Atmosphäre bei.

Was in Erinnerung bleibt

In politisch unsicheren Zeiten ließ es sich Sänger und Bassist Björn Both nicht nehmen ein Statement abzugeben, für das er viel zustimmenden Applaus erhielt: „Es gibt keinen Ersatz für Freiheit und Demokratie. Wir müssen darauf aufpassen, es ist kostbar!“ Apropos Freiheit, diese besang das Sextett in mehreren Liedern.

„Ich glaube, es gibt keine andere deutsche Band, die das Wort Freiheit so oft in den Mund nimmt wie wir“, so Both dazu. Auch wenn sich dieses Thema wiederholen mag, man kann es eben nicht oft genug sagen.

Fazit

Vom Anfang bis zum Ende ein absolut gelungenes Konzert. Eine bestens aufgelegte Band, die mit ihren Songs eine Stimmung erzeugte, wie es wohl nur Santiano können. Immer unterhaltsam und zu keinem Zeitpunkt festgefahren. Ahoi!