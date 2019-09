Santiano geben Heimspiel für Haithabu

Schleswig

Auch das Video zu ihrem schmissigen Song "Mädchen von Haithabu" drehte die Shanty-Rock-Band vor genau einem Jahr dort im Wikinger-Museum. „Es war auch schön, nach Südafrika zu fahren, um Videos zu drehen“, erzählte Sänger und Gitarrist Hans-Timm „Timsen“ Hinrichsen gestern während einer Pressekonferenz im „Occo-Pilz“ von Schloss Gottorf und rutscht ins Halb-Platt, „aber ich sech mol hier bi uns tu Huus vor de Huus tür und denn so’n Video zu moken, das war schon mal ne ganz besondere Ehre.“

Santiano als "perfekter Anker" für Weltkulturrebe

Es sei eine „Riesensensation“ gewesen, dass es im Sommer 2018 mit dem Weltkulturerbe-Titel geklappt habe, sagte Gottorfs Geschäftsführer Guido Wendt. Um den Schwung über die Region hinauszutragen, sei nach einem „Anker“ gesucht worden. „Irgendwie war allen sofort klar: Es gibt nur einen einzigen Anker, der so was perfekt repräsentiert, und das wäre Santiano.“ Dann hätten sie den „Chef“ gefragt, den Vorsitzenden des Stiftungsrats. Der heißt Daniel Günther, und der Ministerpräsident habe die Band dann per Brief zu einem Treffen eingeladen und am nächsten Tag angerufen. „Er sagte: Haltet euch fest, die kommen. Und jetzt kippt nicht vom Stuhl: Die kommen sogar kostenlos.“ Um Geld für Weltkulturerbe-Projekte einzuspielen.

Freude aufs Open-Air-Konzert in der Heimat

Wir wären fast beleidigt gewesen, wenn man uns nicht gefragt hätte“, sagte Sänger und Bassist Björn Both und Hinrichsen ergänzte: „Ich wohn’ hier um die Eck. Unser Weltkulturerbe hier mit anzuschieben – es gibt kaum etwas Ehrenvolleres für uns.“ Außerdem sei es schön, mal wieder in der Heimat zu spielen, bekräftigte Sänger Axel Stosberg. „Wir waren lange nicht hier und jetzt mal draußen mit der großen Bühne – wir hoffen auf gutes Wetter.“

Große Unterstützung aus der Region

„Ein ganz normales Konzert mit allem drum und dran“ solle es werden, kündigte Hinrichsen an, keine abgespeckte Benefiz-Variante, „nicht so’n halber Kram.“ Es gehöre schon richtig viel dazu, „so ein Ding mit 7500 Menschen“ auf die Schlossinsel zu bringen, wenn man sonst nur Ausstellungen mache, räumte Guido Wendt ein und zählte auf: eine riesige Bühne, Security, Shuttle Service – „jede Steckdose muss dahin, wo sie auch hingehört“. Koste ja auch eine Menge Geld. Da seien sie dann in die Region gegangen, und die Bereitschaft der Wirtschaft zur Unterstützung – nicht nur ideell, auch finanziell – sei „gewaltig“ gewesen.

Pete Sages Bezug zu den Wikingern

Aber auch er habe ein gewisser Weise einen Bezug zu Haithabu, meldete sich Santiano-Multiinstrumentalist Peter David „Pete“ Sage zu Wort. Er komme aus Yorkshire, und die Grafschaft in Nordengland sei „ein idealer Landeplatz für viele Wikinger“ gewesen. Der norwegische König Harald Hardråde, der im elften Jahrhundert Anspruch auf den englischen Thron erhob, habe „erst mal Haithabu plattgemacht und sich dann verpieselt nach England“, erzählte Sage. Bei der Schlacht von Stamford Bridge nahe York habe er dann „einen Speer in den Arsch geschoben“ gekriegt. Das sei das Ende von Harald Hardråde gewesen. Was Björn Both trocken so kommentierte: „Ja, wenigstens Karma.“

Konzert von Santiano auf der Gottorfer Schlossinsel: Freitag, 20. September, 20 Uhr. Wenige Restkarten für 38,50 Euro gab es zumindest gestern noch im Museumsshop. Infos: schloss-gottorf.de