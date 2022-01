Kiel

Ursprünglich wollten Santiano mit ihrem neuen Album „Wenn die Kälte kommt“ an Bord am 25. Februar in Schwerin die Anker lichten und am 11. März – schon gegen Ende des langen Törns – in der Wunderino-Arena in Kiel festmachen. Nun wird es doch noch einige Grade wärmer, bis die Rockband aus dem hohen Norden lossegeln kann. Denn die Corona-Flaute hat dem Fünfmaster um Frontmann Björn Both vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Das Kieler Konzert von Santiano ist auf den 13. Mai verlegt worden – ein Freitag, aber lassen wir den Aberglauben einfach mal beiseite.

Gekaufte Karten bleiben für die Ersatztermine gültig oder können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Ohne erhebliche Einschränkungen sei eine große Konzerttournee bereits Mitte Februar wegen der aktuellen Genehmigungslage nicht möglich, heißt in einem Statement des Live-Teams von Santiano. Doch alle Expertisen stimmten zuversichtlich, dass sich die Lage bei den Corona-Infektionen ab März schnell entspannen dürfte. Daher sei die Tour auch zeitnah auf die Tage nach Ostern verlegt worden und nicht in den Herbst oder gar ins kommende Jahr.