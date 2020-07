Verschobene Verschiebung: Erneut vertagt die Rockband Santiano ihr Konzert in der Kieler Sparkassen-Arena. Neuer Termin ihrer nun wegen der Corona-Pandemie komplett ins kommende Jahr verlegten "MTV-Unplugged"-Hallentour ist Freitag, 17. September 2021. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Von Thomas Bunjes