Santiano verschieben ihre MTV-Unplugged-Tour. Als Grund nannte die Shantyrock-Band auf ihrer Facebook-Seite die Erkrankung ihres Geigers Pete Sage. Betroffen sind in Schleswig-Holstein die Termine in Kiel (24. April, Sparkassen-Arena) und in Bad Segeberg (21. & 22. Mai, Freilichtbühne am Kalkberg).