Zwei starke Stimmen in Kiel

Kiel

Kennengelernt haben sich die Singer-Songwriter Sarah Walk aus Los Angeles und Adam Barnes aus Oxford bei einem Konzert von Tanita Tikaram in London, in dem Walk den Support bestritt. Eine nachhaltige Begegnung. Denn nun sind die US-Amerikanerin und der Engländer bereits das zweite Mal gemeinsam auf Tour. „Noch mögen wir uns“, frotzelt Walk. Es sei ja auch erst die siebte von 32 Shows.

Dass die Chemie zwischen ihnen stimmt, merkt man sofort. Wenn sie sich nämlich für einige Songs bei ihren jeweiligen Sets gegenseitig begleiten und die zweite Stimme übernehmen, klingt das ganz wunderbar. Selbst wenn es eine Premiere ist, wie beim Stück „Come And Done“ von Adam Barnes, das absolut selbstverständlich im Verbund klingt, obwohl es in dieser Konstellation im Prinz Willy seine Premiere erlebt. Es passt vermutlich auch deshalb so gut zwischen Walk und Barnes, weil beide sehr eigenständige und unverwechselbare Künstler sind, wie ihre Einzel-Auftritte beweisen.

Kraftvolle Akkorde von Sarah Walk

Den Auftakt des zweigeteilten Abends im gut besuchten Prinz Willy übernimmt Sarah Walk. Sonst auf ihren Alben häufig mit rockiger Bandunterstützung zu hören, singt sie jetzt ganz pur zur Begleitung ihres E-Pianos. Doch die Stücke, wie das energetische „Little Black Book“ vom gleichnamigen Album von 2018, verlieren trotzdem nichts an ihrer Ausdrucksstärke, zeigen einfach nur eine andere Nuance.

Kraftvolle Akkorde drückt Walk in die Tasten. Ihre wandelbare Altstimme klingt immer etwas fragend. Eine Suchende, oft in Beziehungsdingen, wenn sie etwa im Stück „Maybe Someday“ das Ende einer schmerzhaften Liebe beschreibt. Was tastend beginnt, steigert Sarah Walk zu großer Dringlichkeit. Schraubt die Dynamik unaufhörlich hoch, mit wiegenden Wiederholungen.

Neue und alte Songs spielt sie, und nach viel Applaus für ihre tolle Performance, denkt man, jetzt wird es nicht leicht werden für Adam Barnes, das Mikro zu übernehmen. Stimmt aber nicht. Denn beide Künstler sind sich in Gesang und Songwriting ebenbürtig und zugleich ganz verschieden.

Adam Barnes , der Mann mit dem knochentrockenem britischen Humor

Wer vorurteilsbehaftet vermutet hatte, dass der Bartträger Barnes ein stilles Singer-Songwriter-Pflänzchen sei, wird sofort eines Besseren belehrt. Fast schon schneidend intensiv klingt der enorm kraftvolle Gesang des Briten. Zur akustischen Gitarre erzeugt er damit einen raumgreifenden Sound. Einen wunderbaren Folkpop, der mühelos trägt.

Auch bei ihm sind häufig Liebessachen, traurige wie erwartungsfrohe, die Themen der Wahl. Oder er erzählt berührende Geschichten, wie im eindringlichen Song „Electron“ von 2017, der von der wahren Tragödie des Amateursegler Donald Crowhurst handelt, der 1969 sein Leben auf dem Meer ließ.

Zwischen seine Stücke streut Barnes Ansagen mit knochentrockenem britischen Humor. Kündigt Crowdsurfing an, weil die Bühne im Prinz Willy doch so hoch sei. Und erzählt von der früheren Bekannten aus Kiel, die ihm das Prinz Willy einst dringend als Spielort empfahl.

„Jetzt bin ich hier“, grinst er, „und sie ist weggezogen.“ Macht nichts, dafür sind ja an diesem Abend viele andere gekommen, und die zeigen sich bis hin zu den unbedingt erwünschten Zugaben sehr angetan.