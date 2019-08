5000 Zuschauer ließen sich am Dienstagabend in der Sparkassen-Arena Fast fertig machen. Verantwortlich dafür: Der Comedian, Zauberer, Puppenspieler und Bauchredner Sascha Grammel. Mit alten und neuen Puppen bot der Berliner in der Bühnenkulisse Grammel Island beste Familienunterhaltung.