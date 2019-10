Songs, gemeinsam in die Welt gesungen

Kiel

Die Lieder des Wahl-Berliners sind geradezu prädestiniert, um sie gemeinsam in die Welt zu singen. Während sich die Band in einem wohlig-warmen Pop-Wattebausch einnistet und vereinzelt am Rock kratzt, folgen Monar und seine jungen Fans den eingängigen Melodien der Refrains. Somit entsteht Verbundenheit, die Stimmung steigt von Ohrwurm zu Ohrwurm. Es wird gemeinsam im Takt geklatscht, zu Immun fliegen Luftballons über die Scheitel, bei Warten sorgen Wunderkerzen und Handylichter für melancholische Atmosphäre.

Wenn der Star sich in die Menge mischt

Das starke Band zwischen Künstler und Gästen wird noch fester gedreht, wenn sich Jonas Monar unter die Menge mischt, Hände schüttelt, nach Namen fragt und allen drei anwesenden Geburtstagskindern ein Ständchen singt. Als der gebürtige Wetzlarer vor Egal erläutert, das Stück handele von seiner letzten in die Brüche gegangenen Beziehung, darf gerätselt werden, ob das mitleidsbekundende langgezogene „Oh“ des vornehmlich weiblichen Publikums nun ernst gemeint oder ironischer Natur war. Ein paar Lacher bleiben zurück und auch Monar kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Plädoyers für Empathie und Nächstenliebe

Die Songs fungieren jedenfalls weiter als Gefühlsverstärker. Playlist beschwört etwa die seelenheilende Wirkung der Musik. Dabei bekommt Monar Unterstützung von Sänger Benaja David Lang, der den Abend mit seiner Band Benaja eröffnet hatte und ebenfalls Chöre zu Rock-Pop-Perlen wie Bilderbuch initiieren konnte. Bei Nie Zu Ende und dem sehnlichst erwarteten Alle Guten Dinge steigen die Monar-Chöre abermals empor. Monars Plädoyer für Empathie und Nächstenliebe wird zudem mit Sonderapplaus honoriert, wobei er den dazugehörigen Song #DuBistMirWichtig fast nicht geschrieben hätte – „da ich mir nicht sicher war, ob dieser im Radio laufen würde.“ Ob das ein Kriterium für einen Kunstschaffenden sein sollte, darüber lässt sich streiten. Dass die Nummer letztendlich zum Titelsong der gleichnamigen Caritas-Kampagne für Suizidprävention wurde, ist ein feiner Zug. Der Chorus entfacht ohnehin erneut den Chor und die glücklichen Gesichter sprechen für sich.