Kiel

Warten mussten beispielsweise das Gegenwartsstück "Country Song" (20.11.) von Simon Stephens oder Roland Schimmelpfennigs Hans Christian Andersen-Bearbeitung "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin", das nun eben in diesem Jahr als Weihnachtsmärchen im Opernhaus auf die Bühne kommt (21.11.).

Schauspielhaus Kiel: Zeigen, was 2021 nicht laufen konnte

Und Heinrich von Kleists "Michael Kohlhaas", das Regisseur Dariusch Yazdkhasti als Eigenproduktion erarbeitet, kam im Lockdown ebenso wenig zum Zuge wie Shakespeares "Maß für Maß", das sich Daniel Karasek vorgenommen hatte. Auch diese beiden, so Schauspieldramaturg Jens Paulsen, werden nun in der kommenden Spielzeit nachgeholt: „Wir wollen zeigen, was 2021 nicht laufen konnte.“

Storms Novelle "Der Schimmelreiter" mit Musik von Martin Tingvall

Drumherum setzt das Schauspiel auf eine runde Mischung aus Klassikern und Gegenwartsdramatik. Schillers "Don Carlos" (23.4.2022) etwa wird ein Regisseur wie Malte Kreutzfeldt ohnehin den aktuellen Gehalt entlocken; und eine neue Lesart für die Storm-Novelle vom "Schimmelreiter" will Karasek selbst erarbeiten – mit neuer Musik des Hamburger Jazz-Pianisten Martin Tingvall, der 2018 auch schon den Soundtrack für das Sommermusical "Was ihr wollt" komponierte. Und dazwischen ist Platz für Experimente wie eine Stückentwicklung von Anna-Elisabeth Frick. Die junge, viel gefragte Regisseurin, die in Kiel gerade den spannenden Theaterfilm "Alice" produziert hat, kommt im Mai 2022 erneut zum Zuge.

Schauspiel setzt Linien fort

Überhaupt will man Linien fortsetzen. Das betrifft Autorennamen wie Simon Stephens, von dem neben "Country Song" auch das Triptychon "Maria" im Programm steht, William Shakespeare und Roland Schimmelpfennig. Deutschlands meistgespielter Gegenwartsdramatiker kommt allein in Kiel in der Saison 2021/22 gleich dreimal auf die Bühne. Aber auch unter Regie firmieren etliche, die das Kieler Schauspiel mit ihrer Handschrift schon länger prägen. Neben Kreutzfeldt und Yazdkhasti ist Komödien-Experte Siegfried Bühr mit Ray Cooneys "Außer Kontrolle" (21.1.22) dabei. Ulrike Maack setzt Schimmelpfennigs "Der Riss durch die Welt" in Szene (10.12.). Und zur Eröffnung am 12. September setzt Annette Pullen mit der Bühnenbearbeitung des Romans "Von Mäusen und Menschen" die Beschäftigung mit dem US-Schriftsteller John Steinbeck fort. Den Anfang machte 2019 Malte Kreutzfeldt mit "Früchte des Zorns".

Wiedereröffnung der Studio-Bühne

Wegen der Platzbeschränkungen fiel das Studio als Veranstaltungsort auch dann noch aus, als im großen Saal schon wieder gespielt wurde. Ab September soll nun aber auch die kleine Bühne wieder belebt werden. Vier Premieren stehen dort auf dem Programm, allesamt gegenwartsorientiert – von Felicia Zellers Stück über Bürokratie und Bürowahnsinn "Der Fiskus" (12.9.) über einen Mascha-Kaleko-Abend (19.9.) und Maya Arad Yasurs "Gott wartet an der Haltestelle" (23.1.) bis zu, s.o., Anna-Elisabeth Frick.